Liván Soto disparó su primer hit y jonrón en MLB

El venezolano Liván Soto, prospecto de los Angelinos de Los Ángeles, conectó este domingo su primer imparable y jonrón en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte baja de la tercera entrada, el joven pelotero, de 22 años, sacó el bate rápido ante un lanzamiento pegado de Marco Gonzales, abridor de los Marineros de Seattle, para depositar la pelota en el jardín derecho.

Soto gets his first big league knock!!@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/c2o4RDcqVV