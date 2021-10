Los «Héroes del 41», 80 años de una hazaña inolvidable

El Grupo Últimas Noticias y Líder en Deportes en conjunto con el Circulo de Periodistas Deportivos homenajeó a los «Héroes del 41» debido a la celebración de los 80 años de la hazaña venezolana en la Serie Mundial de Béisbol Amateur de 1941, el primer éxito del deporte criollo.

El historiador Javier González, inició el conversatorio destacando que este logro del beisbol venezolano no se debe olvidar jamás, ya que el mismo fue importante pero sus consecuencias en la vida y el futuro del país fue aun más importante. «Hay un antes y después del triunfo en La Habana” puntualizó González.

La Presidenta de FeveBeisbol, Aracelis León, indicó el principal objetivo del béisbol era volver a trascender. «Teníamos que hacer cambios y este trofeo (del Mundial Sub23) es una muestra», señaló León

La Presidenta de FeveBeisbol también destacó que una de las prioridades de este ente es la de seguir impulsando el programa «Sembrando Béisbol».

Amador Montes, Gerente General de la LVBP hizo énfasis en que esta hazaña tuvo una gran influencia en la organización de nuestro deporte nacional, impulsó e hizo que mucha gente lo viera como una oportunidad y una visión de negocio para que a través del deporte se lograra construir un nuevo país.

Además, Montes resaltó el punto de que a pesar de que el béisbol no pierde su popularidad en Venezuela, en los últimos años la juventud se ha visto mas seducida por el fútbol, deporte que no es tan sectorizado como el béisbol, pero que aun con este fenómeno, el béisbol no ha parado su crecimiento y sigue siento el primer pasatiempo de todos los venezolanos.

El evento también contó con la participación de los destacados periodistas deportivos Víctor José López y Jesús Cova, quienes destacaron sus vivencias durante sus trayectoria y lo emblemáticos que fueron, han sido y serán los «Héroes del 41».