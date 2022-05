Melosa arrasó al final en el Clásico Gustavo Ávila

Melosa, yegua alazana de 4 años, hija de Roger Rocket en Esther Classy Las, por Quiet American, nacida y criada en el haras Los Caracaros, conquistó el Clásico Gustavo Ávila en su edición 19, disputado ayer en el Hipódromo La Rinconada.

La carrera se planteó al comienzo con Srta. Chenoma (se fue de manos en la partida) Sandovalera y Sharapova luchando por la primera posición en parcial de 23”3 para los primeros 400 metros.

A todas estas Melosa marchaba cuarta, delante de Cañonera Girl, Succesfully y Go Sexy Go.

Lee también: «Mi corazón iba a explotar de tanta alegría»

Sandovalera se adelantó un tanto al aproximarse a la curva final, pero con Sharapova insistiendo por la parte interior y Srta. Chenoma que trataba de no perder contacto con las punteras. Melosa comenzaba a acercarse peligrosamente.

En 46”4 pasaron los 800 metros y en 1’10”1 para los 1.200 metros. Ya en los 300 finales Sandovalera comenzó a ceder terreno y Srta. Chenoma intentaba doblegar a Sharapova, que se resistía en la lucha.

Srta. Chenoma pasó a dominar en los 100 metros decisivos, pero Melosa se hizo sentir mediante poderoso avance para rebasar a la puntera poco antes de la meta y concretó el triunfo por margen de cuerpo y medio de ventaja. Srta. Chenoma se aguantó en el segundo. Cumplió una gran actuación, considerando el tropiezo que sufrió en la partida. El tiempo fue de 1’37”1 en 1.600 metros.

Sharapova no se entregó del todo y terminó tercera delante de Sandovalera, a la que pareció pegarle la reaparición. Llegó a unos seis cuerpos de la ganadora. Completó la pizarra Succesfully. Go Sexy Go llegó sexta delante de Cañonera Girl.

Fue la cuarta victoria en once presentaciones para Melosa, en lo que significó el desquite de la entrenada por Fernando Parilli Tota, ante Sandovalera, que siempre la había vencido en las oportunidades en que se habían enfrentado.

Justamente Melosa cumplió 4 años ayer de nacida, en el haras Los Caracaros de la familia Celis, siendo una alazana de gran importancia para las venideras competencias selectivas de grado, para las yeguas maduras en el circuito del óvalo de La Rinconada.