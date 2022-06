Miggy dejó atrás registro de Rod Carew

El venezolano Miguel Cabrera (Miggy), emblema de los Tigres de Detroit, conectó este domingo su hit 3.054 de por vida en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) para superar la marca del panameño Rod Carew.

Después de fallar en tres turnos, el sencillo de Miggy, como de costumbre hacia el jardín derecho, llegó en la parte alta del noveno capítulo en el duelo frente a los Cascabeles de Arizona.

.@MiguelCabrera moves past Rod Carew for 27th on @MLB‘s all-time hits list with No. 3,054. pic.twitter.com/4p8MdnolrX