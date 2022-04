«Miggy» sigue sumando números rumbo a Cooperstown￼

El venezolano Miguel Cabrera (Miggy), estrella de los Tigres de Detroit, llegó durante la jornada de este lunes a 2.991 imparables de por vida en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte baja del sexto capítulo, Cabrera, de 38, años conectó una fuerte línea hacia el jardín derecho que se convirtió en doble, luego de los problemas que registró Jackie Bradley Jr. para atrapar la pelota.

Con su conexión, el oriundo de La Pedrera, estado Aragua, igualó a Jimmie Foxx y Ted Williams en el puesto 19 en la lista de histórica extrabases (1.117).

