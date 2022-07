Miguel Cabrera “pulverizó” marca hiteadora de Biggio

En el segundo juego de una doble tanda, el venezolano Miguel Cabrera (Miggy), emblema de los Tigres de Detroit, dejó atrás el registro hiteador del inmortal Craig Biggio.

Con su imparable 3.061 de por vida en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), Miggy quedó en solitario en el puesto 25 de peloteros con más sencillos en el «Big Show», de acuerdo con los datos oficiales.

Miguel Cabrera’s 3061st career hit pushes him past Craig Biggio for 25th on MLB all-time list.

En horas de la tarde, el orgullo de La Pedrera, estado Aragua, logró igualar al otrora jugador de los Astros de Houston, luego de sacudir un sencillo impulsor por el centro del campo. Esa conexión también le sirvió para igualar la marca de carreras empujadas de Manny Ramírez (1.831).

