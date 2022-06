Odubel igualó marca jonronera de Scutaro y Navarro

El venezolano Odubel Herrera, de los Filis de Filadelfia, sacudió la noche de este miércoles su cuarto cuadrangular de la presente temporada de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte alta de la quinta entrada, el jardinero venezolano le sacó la pelota del parque a Adrian Houser, abridor de los Cerveceros de Milwaukee, por el jardín izquierdo.

De acuerdo con el Baseball Savant, la conexión del «Torito» registró una velocidad de salida de 103.7 millas por hora y viajó 377 pies.

Third home run of the night! #RingTheBell pic.twitter.com/En4Zpf4HQ4