Oswaldo Cabrera incrementó su versatilidad

El venezolano Oswaldo Cabrera, prospecto de los Yankees de Nueva York, se convirtió en sinónimo de versatilidad en su naciente carrera en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, la noche del viernes, el pelotero de Guarenas, estado Miranda, expendió su radio de acción en el campo al defender la inicial por primera vez en su carrera profesional.

Oswaldo Cabrera is at first base for the first time in his pro baseball career pic.twitter.com/acxzfRpc2W