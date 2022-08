Oswaldo Cabrera se roba jonrón y el show

El venezolano Oswaldo Cabrera, hoy defendiendo el jardín derecho, pegó un enorme saltó para robarle un jonrón a Lourdes Gurriel Jr. y recibir la ovación de los presentes en el Yankee Stadium.

El pelotero cubano de los Azulejos de Toronto castigó con fuerza el primer lanzamiento de Jameson Taillon, abridor de los Yankees, pero el prospecto venezolano realizó una espectacular atrapada.

Después de capturar la pelota, el criollo festejó y recibió tanto la aprobación de su compañero Aaron Judge como de la fanaticada neoyorquina.

¡NO! ¡NO! ¡ESA PELOTA NO SE VA! 😤 pic.twitter.com/1YYqg4uFmq

El oriundo de Guarenas, estado Miranda, se convirtió en el pasado miércoles en el venezolano 454 en debutar en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), de acuerdo con los datos de Baseball Reference.

Here we go, Oswaldo 👊#RepBX pic.twitter.com/dxzVKXjhdL