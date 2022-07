Ozzie Guillén será coach de Francia

El venezolano Oswaldo (Ozzie) Guillén será coach de la selección de Francia en el próximo clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol (CMB).

Así lo dio a conocer a conocer Ernesto Jerez, narrador dominicano de la cadena estadounidense ESPN, en medio de la cobertura del Juego de las Estrellas 2022.

De acuerdo con el reconocido cronista, Ozzie respaldará la labor del mánager Bruce Bochy, otrora estratega multicampeón con los Gigantes de San Francisco, en el CMB.

Bonjour! Our first confirmed manager for the World Baseball Classic, Bruce Bochy for Team France. 🇫🇷#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Il1fKXHuTd