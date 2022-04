Pablo López sumó su segunda victoria

El lanzador venezolano Pablo López, de los Marlins de Miami, alcanzó la noche de este jueves su segunda victoria de la temporada.

El abridor diestro, de 26 años, registró una extraordinaria apertura ante la temible ofensiva de los Cardenales de San Luis.

En siete entradas de labor, López apenas recibió tres imparables y abanicó a nueve contrarios por quinta vez en su carrera.

Watching this clip of Pablo on loop. So should you. pic.twitter.com/dEV2wJY4o2