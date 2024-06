Pete Rose “encorchó” sus bates cuando jugaba en Montreal

Pete Rose, el hombre que tiene el récord de más hits (4.256) en la historia de las Grandes Ligas, le va a resultar muy difícil conseguir el perdón que le permita ingresar al templo de los inmortales de las Grandes Ligas.

Al ex camarero de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional durante la temporada 1964-65, lo sancionaron en 1989 con expulsión vitalicia del beisbol por estar involucrado en apuestas mientras era mánager-jugador de los Rojos a mediados de los años ochenta, y ahora acaban de rescatar una vieja acusación, según la cual pasó años alterando los bates que utilizaba.

Joe Jammer, encargado de mantenimiento del Estadio Olímpico de Montreal declaró la semana pasada al diario Montreal Gazette, que mientras Rose formó parte de la nómina de los Expos durante buena parte la campaña de 1984, acostumbraba “envenenar” sus bates en un espacio que había en el club house de visitantes del parque canadiense.

Seguidamente ofrecemos un resumen, publicado en el diario USA Today, de lo que el reportero Danny Gallagher escribió para el portal digital montrealgazette.com:

“Rose tenía sus bates rellenos de corcho en el club house de visitantes del estadio de los Expos”, indicó Jammer desde Londres, donde lleva años residenciado. “Me enteré que hacía eso gracias a Bryan Greenberg, encargado de esa área del estadio. Me mostró que en una habitación que allí había, tenía escondida, debajo de unas lonas, la máquina para perforar la madera”, señaló.

Jammer añadió que Greenberg no le permitió llevarse uno de los bates. “El tipo [Greenberg] me dijo que Rose llevaba más de veinte años haciendo eso, que los umpires no se arriesgaban a chequearle los bates porque tenía demasiada categoría como bateador”.

En 1984, Rose tenía 43 años de edad. Con los Expos bateó .259 (de 278-72) en 95 juegos hasta que lo cambiaron a los Rojos el 16 de agosto. En la segunda etapa de su carrera con el club de Cincinnati actuó en rol de piloto-jugador hasta que rompió el récord de hit de Ty Cobb en septiembre de 1985.

Desde el año 2015, Rose ha estado haciendo gestiones ante la oficina del comisinado para tratar de conseguir que le levanten la suspensión vitalicia y optar al ingreso al Salón de la Fama.

Por décadas se ha comentado que el llamado Rey del Hit acostumbraba a alterar sus bates. Tommy Gioiosa, quien fue socio de Rose en varios negocios, habló del tema por primera vez en una entrevista para la revista Vanity Fair en el año 2001. En 2010, el portal especializado en información deportiva www.deadspin.com, tuvo acceso gracias a coleccionistas varios bates que empleó Rose en el año 1985 y pudo hacerle radiografías que mostraron evidencias de alteración.

En Venezuela como refuerzo del club Caracas hace casi 55 años, Rose figuró entre los mejores bateadores de la ronda eliminatoria. Dio 65 hits en 185 turnos para .351 de average con cinco jonrones, 19 carreras remolcadas y 41 anotadas en 44 juegos. El caméon bate de esa temporada, con promedio de .394, fue Luis “Camaleón” García, del Magallanes. En la final que perdió Caracas en cinco juegos contra la Guaira, conectó para .455 con un jonrón, siete anotadas y dos empujadas.