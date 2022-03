Primera carrera Farma 10K rindió homenaje a la mujer en su mes

José González y Raquel Agudelo, en masculino y femenino, respectivamente, fueron los ganadores absolutos de la primera edición de la carrera Farma 10K y caminata 5K “Todos corremos con Ultra Femmenina”, de Laboratorios Farma, celebrada este domingo 27 de marzo, como tributo a las mujeres en su mes

Los ganadores demostraron su resistencia física en la . González hizo un tiempo de 31’:21”, seguido de Marvin Blanco con 31’:22 y tercero Kleiver Almella quien marcó 32’:16”.

“La ruta se presentó un poco dura, pensábamos que iba a ser más fácil, pero no fue así. El clima nos ayudó bastante, al igual que la organización que estuvo muy buena”, señaló José González, quien tuvo palabras de elogio para Marvin Blanco: “Marvin es mi entrenador, mi amigo, lo aprecio mucho. No teníamos planificado llegar juntos a la meta, pero después del kilómetro 3 hablamos y lo hicimos así. Corrimos tranquilos, para no fatigarnos mucho. Gracias a Dios fue una gran carrera, una bonita competencia”.

Los próximos compromisos de González incluyen su presencia en el 20° Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se efectuará en España, durante el mes de mayo, y los Juegos Bolivarianos en Colombia, que verán acción entre junio y julio del presente año.

Entre las damas, Raquel Agudelo se coronó con un crono de 34’:49”. Karis Bravo la escoltó con 37’:34” y en el tercer lugar arribó Amarilys Conquista con 40’:43”.

“Me sentí muy bien. Estuve cómoda durante todo el trayecto. Fue una carrera rápida y quedé muy contenta con el tiempo que hice”, expresó Agudelo, quien se prepara para intervenir en la Media Maratón de Lisboa, en Portugal, que se realizará el 8 de mayo.

El resto de los ganadores por categoría, fueron los siguientes:

Juvenil (16 a 19 años)

Femenino: Adriana Carrero

Masculino: Yhonnson Ascanio

Libre (20 a 29 años):

Femenino: Susana Blanco

Masculino: Gregori Ibarra

Sub-Máster (30 a 39 años):

Femenino: Maury Núñez

Masculino: Jesse Corro

Máster A (40 a 49 años):

Femenino: Neyda Castro

Masculino: Juan Valladares

Máster B (50 a 59 años):

Femenino: Marisol Mejías

Masculino: José Zárraga

Máster C (60 a 69 años):

Femenino: Elvira Forero

Masculino: Juan Andrade

Máster D (70 años y más):

Femenino: Yajaira Manzano

Masculino: Marcos Duque

Silla de rueda convencional (18 años y más):

Femenino: Jenny Ruza

Masculino: Alexis Cabarca

Cerca de 500 participantes se dieron cita en esta competencia que se llevó a cabo en el Municipio Chacao del Estado Miranda.

La ocasión fue propicia para que Laboratorios Farma entregara un donativo a la fundación “Fundación Vístete de Sueños”, que tiene como objetivo trabajar con mujeres vulnerables y de muy bajos recursos, que vivan en Caracas, con poca o ninguna formación académica.

Aparte de la carrera y la caminata, los asistentes pudieron disfrutar de un día especial, con refrigerios, obsequios de las marcas patrocinantes y una clase magistral de zumba, a cargo de Johana Angulo.