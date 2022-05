Primera medalla de Tiro con Arco en Rosario

El venezolano Sebastián Ávila logró la medalla de bronce en el tiro con arco modalidad compuesto, dominando en el combate definitorio a Julián Gómez de Colombia.

Ávila se llevó el tanteo 137-132 luego de cinco rondas con marcadores de: 28-26 / 26 – 28 / 27-25 / 27-28 y 29-25.

“Mi primera medalla luego de tres años en este maravilloso deporte. Entrenando en cuarentena y conseguí esta medalla de bronce en Rosario. Logré llegar hasta acá. Para la próxima más preparado todavía que ahora”, contó el barquisimetano.

(Vídeo: @covofficial)

“Confié en lo que sé hacer y se dieron los resultados. Este deportes es de constancia. Hacer el trabajo y las sensaciones y se lograron los objetivos”, agregó en el interior del óvalo del Hipódromo del Parque Independencia.

En el careo por la medalla de bronce del tiro compuesto femenino, Faviana Biaggiotti cedió 124-117 ante la argentina Guillermina González: “en el momento, nerviosa más que todo. Ya había tenido experiencias así flecha a flecha, pero pude haberlo ganado. Los nervios me tumbaron los puntos. Debí compensar desde el tercer vuelo, pero me centré en apuntar y dejar la mano quieta. No me queda más que esperar la próxima competencia”, reflexionó Biaggiotti.