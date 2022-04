¡Rumbo a 50! Salvy conectó el 5to. cuadrangular de la campaña

El venezolano Salvador Pérez (Salvy), de los Reales de Kansas City, sacudió la noche de este viernes su 5to. cuadrangular de la presente temporada de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte alta de la sexta entrada, Pérez, de 31 años, castigó el envío 74 de Chris Flexen, abridor de los Marineros de Seattle.

Lee también: Robinson Chirinos superó el protocolo de conmoción cerebral

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión del receptor venezolano registró una velocidad de salida de 110.8 millas por hora y viajó 388 millas dentro del T-Mobile Park, antiguamente conocido como Safeco Field.

.@SalvadorPerez15 has us on the board with his fifth blast of the season!#TogetherRoyal pic.twitter.com/zCqsxDDmMp