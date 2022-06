Salvador Pérez recibió su Premio Lou Gehrig

El venezolano Salvador Pérez, emblema de los Reales de Kansas City, recibió la noche de este viernes su Premio Lou Gehrig de 2021.

«Salvy» se convirtió en el segundo venezolano y jugador de los Reales en recibir la distinción, después de José Altuve (2016) y George Brett.

La Fraternidad Internacional Phi Delta Theta entrega el premio anualmente al pelotero que «ejemplifica de mejor manera el carácter generoso del miembro del Salón de la Fama Lou Gehrig”.

«Salvy es lo que todos queremos que sean los peloteros», declaró en marzo Dayton Moore, presidente de operaciones de béisbol de los Reales.

A special honor for a special person.@SalvadorPerez15 joins George Brett as the only Lou Gehrig Memorial Award recipients in franchise history, given annually to the MLB player who best exemplifies the giving character of Hall of Famer Lou Gehrig. pic.twitter.com/xemRWF2XIC