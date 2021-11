Salvy selló otro galardón tras una histórica temporada en MLB

Este miércoles, Salvador Pérez recibió el premio Luis Aparicio, en un evento que cubrió más allá de lo deportivo y donde el careta demostró que los méritos para ser reconocido comienzan desde la personalidad.

El exgrandeliga Ángel Bravo fue el encargado de hacer entrega de la distinción al jugador de los Reales, que hizo historia en las Grandes Ligas.

«Fue un año intenso», dijo Pérez tras recibir el premio, gracias al año que tuvo en Las Mayores dónde lideró los departamentos de jonrones y remolcadas.

El jugador de 30 años aprovechó para hablar de su nueva marca impuesta en el mejor beisbol del mundo para un receptor.

«Los récords están para romperse. Fue tremendo año, gracias a Dios por mantenerme sano», dijo el receptor, quien espera jugar playoffs con los Reales en el 2022.

Vivencias y mensajes de ‘Salvy’

El evento, donde medios de comunicación de todo el país pudieron participar, también sirvió para conocer al jugador más allá de lo deportivo.

El careta, además envió un mensaje a las nuevas generaciones que quieran hacer vida en el beisbol.

«A los padres, dejen que los niños se diviertan que quemen sus etapas, que no vean esto como un negocio. Los niños tiene que estudiar, porque pueden firmar mil, pero no los mil van a llegar a Grandes Ligas».

En ese sentido, recordó que el beisbol para él siempre fue «un pasatiempos, una diversión», agregó que a los 15 años fue cuando descubrió que podía firmar.

«Si pasan los 5 años en las menores van a tener 21 años, no se graduaron de bachiller. Qué carrera van a estudiar?», recalcó.

Sueña con jugar en la LVBP

Por otra parte, los medios presentes no perdieron la oportunidad para conocer sobre su regreso a la pelota criolla.

«Si quiero jugar en Venezuela, espera que sea pronto», aseveró ‘Salvy’, quien especificó que le gustaría jugar con cualquier equipo de la liga.

«Sueño con jugar aquí otra vez, con La Guaira si no me cambia. Con los Leones del Caracas, con cualquier equipo. Pero eso no le decido yo».