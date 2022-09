Santander no baja los brazos en la lucha jonronera

El venezolano Anthony Santander, figura de los Orioles de Baltimore, conectó este jueves su cuadrangular 24 de la campaña de 2022 de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la propia primera entrada, el margariteño siguió los pasos de su compañero Cedric Mullins para ampliar la ventaja del equipo oropéndola.

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión del venezolano registró una velocidad de salida de 109.2 millas por hora y viajó 398 pies en el Progressive Field.

Con este batazo de cuatro esquinas, el poderoso jardinero venezolano llegó a 74 carreras remolcadas en la campaña.

Santander quedó a un vuelacerca y a dos remolcadas de igualar a Eugenio Suárez, líderes de los venezolanos en esos departamentos en la MLB.

El también bateador designado se encuentra dejando los mejores números en su carrera en el considerado «mejor béisbol del mundo».

Ryan Mountcastle empujó la tercera carrera oropéndola también por la vía del jonrón.

Por su parte, Jesús Aguilar se dejó ganar por la ansiedad durante su debut con los Orioles y se ponchó en tres de sus cuatro turnos al bate.

La victoria fue para Kyle Bradish (3-5) tras un trabajo de siete entradas en blanco en las que permitió dos imparables, regaló tres boletos y abanicó a cinco rivales.

