Sharapova y Mayoral copan atención en los clásicos

Once de los mejores ejemplares purasangres estarán en acción en los clásicos Segula C y Hylander a disputarse este domingo 30 de enero en el Hipódromo La Rinconada, ambos en distancia de 1.800 metros y con premiación global de 2.105 bolívares cada uno, más una premiación especial de 3.813 y 3.513 dólares respectivamente.

Sharapova, con dos triunfos en sus últimas cuatro salidas, incluida una victoria en el Clásico Gustavo Ávila es gran candidata al triunfo en el Clásico Ségula C, aunque no ha pódido ganar en 1.800 metros, pues la única actuación que tiene en esta distancia fue un segundo ante Succesfully (también presente en esta prueba), con algunos tropiezos. Sin embargo, hay gran optimismo en la cuadra de Fernando Parilli para esta prueba. Lasciati Andare, Melosa, Pantallera y Go Sexy Go completan la nómina de participantes en una carrera que debe tener interesantes alternativas.

El Clásico Hylander es más parejo acuerdo a la opinión de los entendidos. Sin embargo, Mayoral, que reaparece tras 49 días sin correr, ha lucido muy bien en sus trabajos de mediados de semana y hay que tener en cuenta que ya es ganador en la distancia de 1.800 metros. Tendrá fuertes rivales en Apistos, ganador del Clásico Presidente de la República en 2021 y Steinbreinner, que también lo ha hecho muy bien, con un triunfo en 1.800. Completan la lista de rivales, Bravucón y Shakman.

En resumen serán dos competencias que deben tener interesantes alternativas a lo largo de 1.800 metros.