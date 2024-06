Soteldo restó importancia a periodistas mexicanos

Yeferson Soteldo es un referente dentro de la Selección de Venezuela, actualmente disputando la Copa América 2024 que se lleva a cabo en Estados Unidos.

El venezolano conversó en una entrevista con el youtuber argentino Davo Xeneize en la cual dejó varias impresiones de lo que fue el polémico triunfo sobre México y su sueño con la Vinotinto.

El criollo respondió una de las preguntas del argentino sobre si quería ganar la Copa América o clasificar al Mundial, a lo que contestó.

“Es algo que tengo muy metido en la cabeza, de solo imaginarme ese partido que ganemos (…) Espero que no sea en los últimos, espero que sea antes, no me imagino el pitazo final se va caer Venezuela”, indicó.

Sobre el impase de la prensa mexicana con la selección nacional el venezolano quien es parte fundamental del esquema de Fernando “Bocha” Batista fue claro y contundente: “Al final ellos no juegan”, indicó.

El delantero criollo también aseguró que ahora es que le queda mucho camino por recorrer con la selección nacional. “Todavía me queda mucho, voy a cumplir 27 años”.

A su vez Soteldo también expresó que Cristiano Ronaldo ha sido para él inspiración y su ídolo dentro del fútbol.

“Desde niño veía a Cristiano cuando jugaba en el Manchester United y me quedé con esa imagen de él, a donde iba CR7, yo era fan de ese equipo. Incluso me lo tatué, es el único jugador que veo desde niño”, exclamó.

Venezuela se juega este domingo el último encuentro de la fase de grupos ante la selección de Jamaica, contra la cual buscará sellar el primer lugar del Grupo B.