Spartans apuesta por el talento joven

Spartans de Distrito cumplió con la primera semana de rodaje en la Superliga Profesional de Baloncesto. En los cuatro partidos disputados, Kender Urbina y Richarson Acosta tuvieron la oportunidad de debutar en el baloncesto criollo.

Ambas figuras son jóvenes y tienen ganas de aportar, de esta manera Spartans también apoya a los chamos a crecer en el deporte como profesionales.

En el caso de Urbina se convierte en el «Jugador más joven» en dar sus primeros pasos sobre el tabloncillo en la SPB con a penas 17 años.

Respecto al gran momento que vivió, el menor de edad detalló sus sensaciones. “Me sentí bien, era un juego duro y no sabía si me iban a dar la oportunidad. La

recibí e hice lo que estaba a mi alcance para ayudar al equipo».

Respecto a la comunicación entre entrenador y jugador es buena, en su primer partido como espartano, Urbina se enfrentó a Guaiqueríes de Margarita.

«El coach me ha pedido defensa, cuidar la pelota y buscar a los tiradores. Me ha dicho que tengo que trabajar en mi físico, que tenga disciplina y que vea mis errores como experiencia y aprendizaje», detalló.

Otro joven que se posiciona como una promesa del baloncesto venezolano es Richarson Acosta de 20 años de edad de la Parroquia la Vega, Caracas.

De acuerdo con su primera experiencia en la Superliga Profesional de Baloncesto el escolta declaró que nerviosismo como novato estuvo presente en la primera jornada.

«Estoy orgulloso de dar este primer paso. El camina apenas comienza y estoy enfocado en seguir aprendiendo y mejorando cada día”, comentó.

Acosta trabaja en las correcciones que ha recibido el por parte del cuerpo técnico, una de ellas es la agilidad de sus manos.

“El coach me pide que use las manos con rapidez, que me interponga en la línea del pase del rival para robar o desviar balones. Y en ofensiva, actuar con inteligencia, seguir el sistema y esperar mi momento”, exclamó Acosta.