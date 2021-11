SuperLiga posterga tres partidos por casos de Covid

La Comisión Médica de la Superliga, en evaluación de los resultados de las últimas pruebas PCR del club Llaneros de Guárico, recabadas en fecha 05 de noviembre de 2021 como parte de los mecanismos de control previos al evento y donde se encontraron un total de 7 casos positivos para SARS-CoV-2, todos asintomáticos, antes del viaje a la burbuja, por tal motivo se ha decidido la postergación de los partidos Llaneros vs Diablos del 9/11, Cocodrilos vs Llaneros del 12/11 y Llaneros vs. Héroes del 13/11.

El club permanece aún en su sede de concentración (San Juan de los Morros), bajo supervisión médica y cumpliendo los tratamientos respectivos.

La Gerencia General y la Gerencia Técnica decidirán la reprogramación de partidos, luego de obtener el visto bueno de la Comisión Médica para el ingreso a la competición luego de realizados los testeos correspondientes que habiliten la participación del equipo en la Copa Superliga 2021.

Prensa SuperLiga