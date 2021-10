Team Venezuela nos representa en el ring mundial

La edición XXI del Campeonato Mundial de Boxeo aficionado cuenta con la presencia de Venezuela a través de su Federación Venezolana de Boxeo con: Miguel Ramos (51 kg), Nalek Korbaj (86 kg), Yoel Finol (54 kg) y Christian Palacio (67 kg).

Este Campeonato Mundial, que inició el pasado 25 de octubre y se extenderá hasta el 6 de noviembre, cuenta con más de 600 boxeadores, de 105 países del mundo entero

Miguel Ramos en la categoría 51 kg, fue el primero en subir al cuadrilátero, y el primero en el Campeonato en ganar una contienda con decisión 5-0.

Ramos, de apenas 22 años de edad, oriundo de Valle de la Pascua, ganó en su carrera medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y ahora en esta etapa mundialista derrotó al representante de Turquía Ramazan Demir.



Subirá nuevamente al ring mundialista el próximo 1ero de Noviembre cuando se enfrente al representante de Tailandia Thanarat Saengphet quien viene de ganarle al guatemalteco Carlos Rámirez 5-0.



“Contento por los resultados obtenidos, les pido que nos sigan apoyando en este mundial y seguimos en camino, vamos por mas victorias” dijo Ramos.

Por su parte, Nalek Korbaj en la categoría 86 kg, hizo su debut en el cita deportiva, enfrentó a Cristopher Luteke de República Democrática del Congo, Luteke con mayor alcance de brazos y mucha habilidad para moverse en las cuatro esquinas del ring.

Korbaj quien fue en busca de la pelea durante cada asalto, no pudo acertar golpes que le dieran puntos, cerró con un resultado de 4-1 , despidiéndose de esta manera del Campeonato Mundial



“Pensé que tenía ganada la pelea, incluso pude sacarle un round, el empezó a corretear todo el ring y cuando iba a buscarlo podía conectarme por su alcance de brazo, pensé que la había ganado, ahora a pensar en los próximos eventos del 2022” resaltó Nalek.



Aún por participar los boxeadores Christian Palacio Vs Zhussupov Ablaikhan de Kazajistan y Yoel Finol Vs Yalmier Navied de Ucrania, quienes tendrán participación 28 y 29 del presente mes respectivamente.

NP