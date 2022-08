Thairo Estrada demostró su poder ocasional

El venezolano Thairo Estrada, de los Gigantes de San Francisco, sacudió este domingo el décimo cuadrangular de la temporada 2022 de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte alta de la sexta entrada, el versátil venezolano castigó una recta de A.J. Puk, relevista de los Atléticos de Oakland, para sacar la pelota por el center-left.

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión de Estrada, con un compañero en circulación, registró una velocidad de salida de 101.3 millas por hora y viajó 397 pies.

Thairo Estrada regresó este domingo a la acción tras recibir el 30 de julio un fuerte y peligroso pelotazo en la cabeza.

A scary moment in the bottom of the fifth after Thairo Estrada appeared to be hit by a pitch in the helmet.



He eventually would walk off the field with support from manager Gabe Kapler and trainers. pic.twitter.com/yUcSwnZcQ2