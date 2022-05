Van diez carreras en La Rinconada

Un programa de 10 carreras sin selectivas fue estructurado para celebrarse este domingo en La Rinconada, jornada que presentará el juego de 5 y 6 en sus modalidades de nacional e internacional como la principal atracción para los aficionados.

La reunión número 21 de la presente temporada está prevista para iniciar a la 1:30 de la tarde con una carrera para yeguas de 3 y 4 años, ganadoras de una carrera en 1.200 metros.

Apriles, ganadora en su anterior con Robert Capriles, luce con abiertas posibilidades de cruzar la meta en el tope del marcador, debido a la manera como se impuso y los entrenamientos previos a esta prueba.

Una de las competencias de mayor importancia será la cuarta de la jornada, para ganadoras de 3 y 4 carreras en recorrido de 1.200 metros, prueba en la que Vizcaya, con la monta de Rafael Solano y preparación de Ramón García Mosquera, saltará como una de las favoritas.

La hija de Champlain en Vistosa, llegó quinta de Strength Donatella en su anterior y anda en el tope de condiciones.

Su compañera de establo Reina Bonita, con la monta de Kevin Aray, será una de sus principales enemigas en esta ocasión.

Atractivo 5 y 6

El juego de 5 y 6, una de las modalidades preferida de los aficionados hípicos comenzará en la quinta del programa con una carrera para debutantes y no ganadores en la que Toscán, con la monta de Antonio Belladi acaparó el favoritismo.

En la última actuación del descendiente de Documentary en Ready To Bust, por More Than Ready, del haras La Alameda, cruzó la meta en el tope del marcador, pero debido a los tropiezos ocasionados a Strength Gales en la recta final, fue distanciado al segundo lugar.

Para esta ocasión largará por efectivo puesto de pista y con 100 metros más, con relación a su pasada, tiene como desarrollar con más efectividad su atropellada.

El tordillo Del Capi, segundo y tercero en sus tres últimas apariciones, será potencial rival del moro Toscán.

Mon Caribbean, yegua que escoltó a Lady Arantxa en su pasada aparece como otra probable fija del juego millonario.