Vinotinto de FUTSAL a dejar todo en Lituania

La selección nacional de Venezuela de Fútbol Sala se clasificó a esta Copa Mundial de FUTSAL Lituania 2020, tras finalizar en el cuarto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Vinotinto quedó emparejada en el Grupo A junto a la anfitriona Lituania, Kazajistán🇰🇿 y Costa Rica. El primero, el segundo y los cuatro mejores terceros de cada grupo se clasificarán a los octavos de final.

La Copa Mundial de Futsal 2021 será la novena edición organizada por la FIFA y esta es la primera vez en la historia que la selección de Venezuela se clasifica la cita mundialista.

La competición inicia el próximo domingo y el calendario de la Vinotinto de FUTSAL es el siguiente:

• 12/09 vs Lituania🇱🇹 (1:00pm).

• 15/09 vs Costa Rica🇨🇷 (11:00am).

• 18/09 vs Kazajistán🇰🇿 (1:00pm).

Las cuatro selecciones de CONMEBOL clasificadas a este Mundial son: Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay. Los partidos serán transmitidos para Venezuela por TLT.