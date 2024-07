William Contreras reconoce su mejoría detrás del plato

Mientras goza lo que fue su primera elección como receptor titular de la Liga Nacional en un Juego de Estrellas, William Contreras reflexionó sobre su accionar con los Cerveceros de Milwaukee en la primera mitad de la temporada.

Lee también: Paul Skenes se gozó su primer Juego de Estrellas

Desde su llegada al conjunto lupuloso previo a 2023, el venezolano he demostrado tener calidad con el madero, siendo de hecho considerado por Statcast como uno de los swings más explosivos de todo el béisbol.

Ahora bien, su juego detrás del plato también ha mejorado bastante y eso lo ha convertido en un líder para los Cerveceros, y en un pelotero al que solo basta ver para saber que impone presencia. Para muestra, esa selección como titular en su posición. Recordemos que en 2022 fue elegido para estar en el Clásico de Mitad de Temporada. Aunque estuvo como bateador designado de reserva.

“Ésta es una meta más, estar abriendo mi juego en mi posición como cátcher. Uno trabaja para estar aquí siempre”, dijo Contreras a MLB.com el pasado lunes durante el Media Day, sobre lo que representaba ser convocado para jugar en su hábitat natural.

Cabe destacar que los Cerveceros le entregaron la receptoría sin reparo alguno y William Contreras ha repondido a esa confianza. “Me ha ayudado mucho. Creo que Milwaukee me dio la oportunidad de ser quien soy hoy en día. Creo que me dieron la oportunidad de jugar todos los días y ahí estoy demostrando quién puedo ser”.

Ha cntado con la tutela de su hermano

Pero desde el seno familiar también ha recibido ayuda. Pues no tiene que voltear mucho para pedir consejos. Tiene a su hermano Willson; que ya ha ganado una Serie Mundial, ya ha sido convocado a Juegos de Estrellas y tiene por supuesto un amplio recorrido recibiendo envíos de lanzadoress.

“Tengo que agradecerle mucho a Willson, tanto como mi hermano como mi mejor amigo”, agregó el menor de los Contreras sobre la tutela de su hermano. “Los consejos que él me ha dado me han ayudado mucho. Es algo como que por lo que yo estoy pasando, ya él pasó y me ha ayudado mucho con eso”.