Willson Contreras impulsó la victoria de los Cachorros

El venezolano Willson Contreras, de los Cachorros de Chicago, registró un gran domingo con el madero frente a los Cardenales de San Luis.

«Willy» remolcó tres carreras en esta jornada dominical. La más importante de ellas fue en la parte alta del 10mo. capítulo que al final representó la rayita de la diferencia.

Willson's 3rd RBI of the game puts us ahead in the 10th!#VoteWilly: https://t.co/iq0lKgoH7i pic.twitter.com/J9QdiNFf1k