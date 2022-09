Yankees promueven a Oswald Peraza

Los Yankees de Nueva York promovieron este jueves desde Triple- A al venezolano Oswald Peraza.

El campocorto venezolano recibió el llamado al equipo grande justo después de conectar cuadrangular con los RailRaiders.

Oswald Peraza showing why he got the call from the @Yankees.



📽️ @swbrailriders pic.twitter.com/PyQMVEo6zT