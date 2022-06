Yenifer Giménez: «Me da mucha ilusión clasificar a un Mundial»

La defensora venezolana Yenifer Giménez comentó para este lunes que se encuentra enfocada junto a todo el grupo trabajando para la Copa América Femenina 2022 que se disputará en Colombia desde el 08 hasta el 30 de julio.

El certamen continental otorgará tres cupos al Mundial de mayores de Australia y Nueva Zelanda 2023. El objetivo de la entrenadora Pamela Conti busca participar y alcanzar una de las plazas.

“Para mí es importante, me da mucha ilusión clasificar a un Mundial de mayores. Ya he estado en dos procesos anteriores en los que no lo hemos podido conseguir. Estamos enfocadas y esperando los resultados que queremos”, declaró Giménez.

Desde hace una semana aproximadamente las chamas se encuentran en el módulo de trabajo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) ubicado en Margarita.

“Siempre es un orgullo representar esta camiseta, que me llamen, que confíen en mí y cuenten conmigo. En lo que llevamos de módulo los trabajos han sido fuertes e intensos», detalló la jugadora del Villarreal FC.

La internacional con la Vinotinto aclaró que la conexión entre el cuerpo técnico y las jugadoras es fundamental para el buen desenvolvimiento. “La unión del equipo y del cuerpo técnico es muy importante. Todos estamos metidos y pendientes del mismo objetivo. Estamos trabajando para ello”.

Giménez desea ir al Mundial

La criolla busca junto a sus compañeras volver a dejar una huella en la selección nacional. «Mi meta más importante es la de ir al Mundial de mayores, la que tengo entre ceja y ceja, la que tengo más ganas de lograr”.