Yohana Sánchez exaltada al Salón de la Fama de Lara

La exatleta internacional de karate y múltiple campeona, Yohana Sánchez, fue elegida para ser exaltada en el Salón de la Fama del Deporte Larense para su clase de 2024.

La criolla fue postulada por la Asociación de Karate del estado Lara y tras analizar el aporte deportivo que le brindó a la entidad y al país fue elegida como uno de los nuevos miembros.

Por medio de un video compartido a través de su cuenta en la red social Instagram agradeció a los encargados de elegirla para el Salón de la Fama con el objetivo de recordar todo lo que logró para Venezuela.

“Me lleno con mucho orgullo y me llega de mucho amor saber que mi queridísimo estado Lara me ha exaltado al Salón de la Fama. Me siento súper feliz porque son muchos años dando el todo por el todo como atleta y de sacrificio”, expresó.

“Recibir esto es fenomenal porque a pesar de no vivir en Venezuela sigo sintiendo ese amor por mi estado Lara”, agregó.

Entre sus logros se encuentran cinco títulos de Campeona Panamericana , siete veces campeona de la Premier League, subcampeona de los Juegos del Mundo de Akita, Japón y campeona del mundo en Serbia y Montenegro.