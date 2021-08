Yulimar Rojas: “Hemos cumplido, hoy se materializa la nueva era de Yulimar Rojas”

“Hemos cumplido, ha sido un largo camino desde mis inicios hasta este momento, pero hoy se materializa la nueva era de Yulimar Rojas”, fueron las primeras palabras de la venezolana tras su épica hazaña.

Rojas, quien se convirtió en la primera campeona olímpica de Venezuela y la cuarta en total tras los oros de Francisco “Morochito” Rodríguez (Boxeo – México 1968), Arlindo Gouveia (Taekwondo – Barcelona 1992) y Rubén Limardo (Esgrima – Londres 2012), llegó a Tokio como la mejor del mundo: dos títulos mundiales bajo techo en Portland 16’ (14.41m) y Birmingham 18’ (14.63m) y dos al aire libre en Londres 17’ (14.91m) y Doha 19’ (15.37m), marcas respaldadas por el récord mundial indoor de 15,43m establecido por la caraqueña en Madrid el 21 de febrero de 2020, distancia que pulverizó el 15,36m que ostentaba la rusa Tatiana Lebedeva desde 2004.

“Antes de entrar al estadio tenía presentes las palabras de mi entrenador, que dijo que no me concentrara en intentar batir un récord, primero haz tu trabajo, valoriza la parte que quieres hacer que todo va fluir, vamos a buscar primero la medalla en el primer salto y así fue. Luego me dijo: ‘céntrate en hacer todo perfecto y el salto perfecto’. Sus palabras se cumplieron a la perfección por Iván Pedroso es un sabio”, reveló Yulimar sobre el plan de vuelo al oro en Tokio y las plusmarcas mundial y olímpica.

“Yo siempre he dicho que quería ser la primera mujer venezolana en conseguir una medalla de oro olímpica y es lo que me ha levantado, lo que me ha hecho ser lo que soy y sacar fuerzas para seguir adelante, poder cumplir las metas que nos hemos propuesto y bueno, aquí está: somos campeones Venezuela”.

Además, la subcampeona de Río 2016, líder del ranking mundial desde hace 102 semanas y mejor atleta del 2020 por la World Athletics, concretó en Tokyo 2020 una veintena de saltos por encima de los 15m, quedando a sólo tres del tope histórico de la rusa Lebedeva.