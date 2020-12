Yulimar Rojas: Los sueños sí se hacen realidad

Entre lágrimas e incredulidad, la venezolana Yulimar Rojas se confesó orgullosa y agradecida por recibir el premio a la Atleta Mundial del 2020 por parte de la World Athletics.

“No tengo palabras… Esto significa mucho para mí”, admitió la criolla totalmente conmocionada en declaraciones compartidas en redes sociales por su equipo de trabajo,

“Los sueños sí se hacen realidad, porque mira esto era un sueño para mí, ser la mejor atleta del mundo y entrar en ese libro de las leyendas mundiales”, añadió.

La famosa “Reina de Salto Triple” reconoció que el premio la tomó por sorpresa, considerando el nivel que tienen las que eran sus contrincantes: la holandesa Sifan Hassan, la etíope Letesenbet Gidey, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson.

“En realidad no me esperaba esto… No lo tenía claro porque las nominadas son atletas muy fuertes y yo sé que hemos tenido un buen resultado este año a pesar de la pandemia, pero no me terminaba creer que (el premio) puede ser mío”, explicó sonriente.

Rojas, que este año impuso un nuevo récord mundial bajo techo con un salto de 15 metros con 43 centímetros, sostuvo que este galardón es una motivación más para 2021, cuando finalmente se concreten los Juegos Olímpicos.

Una trayectoria dorada

A sus 25 años, Yulimar Rojas, oriunda del estado Anzoátegui, se ha convertido en una de las atletas mayor reconocimiento mundial desde que irrumpió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y se adueñó de la medalla de plata.

Automáticamente los ojos del mundo se re direccionaron hacia ella, una joven de origen humilde con un distintivo tumbao caribeño que sobresale en cualquier escenario.

Desde entonces, Yulimar ha sido bicampeona mundial al aire libre, conquistando Londres 2017 y Doha 2019, e igualmente se ha quedado con los máximos honores en los mundiales bajo techo de Portland 2016 y Birmingham 2018.

Fue también Campeona Panamericana en Lima 2019 con un registro 15 metros con 10 centímetros, un abreboca de lo que haría apenas un mes después, cuando impuso la segunda mejor marca mundial al aire libre con un salto de 15 metros con 41 centímetros, un guiño claro al récord mundial que posee desde 1995 la ucraniana Inessa Kravets con 15,50 metros.

Este 2020 estaba llamada a ser oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero la pandemia la obligó a parar y a posponer la gloria. Sin embargo, hoy recibe el Premio a Atleta Mundial del Año para continuar sumando hazañas a su inolvidable historia.

Siempre real, siempre autentica. Con los brazos arriba al borde de la pista, pidiendo apoyo, siendo siempre tan cercana, preparándose para saltar. Se balancea hacia adelante una, dos y tres veces antes de comenzar a correr un camino que apenas empieza.