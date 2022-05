Zandon y Epicenter favoritos del Kentucky Derby

El potro Zandon, ganador del Toyota Blue Grass Stakes de Keeneland, para completar dos triunfos en cuatro actuaciones, saltará como uno de los favoritos de la edición número 148 del Kentucky Derby, anunciado para el sábado en Churchill Downs, en trayecto de 2.000 metros y premio de tres millones de dólares.

El conducido por Flavien Prat que presentará Chad C. Brown, saltará por el puesto de pista número 10 y está cotizado 3/1 en las apuestas.

Zandon es un hijo de Upstart en Memories Previal, por Creative Cause, nacido en Kentucky.

Otro de los preferidos de los pronosticadores es Epicenter, ganador del Risen Star Stakes y del Louisiana Derby, ambos en Fair Grounds, que llevará la monta del Eclipse Award Joel Rosario y entrenamiento de Steven M. Asmussen.

El hijo de Not This Time en Silent Candy, por Ride, estará ubicado en la casilla número tres y está 7/2 en las jugadas.

Simplification

El potro Simplification anotado bajo la preparación del venezolano Antonio Sano, aparece como una de las probables sorpresas de la también llamada Carrera de las Rosas, prueba que abre el ciclo de la Triple Corona estadounidense y es una de las más esperadas de los aficionados hípicos.

El castaño que llevará la efectiva conducción del boricua José Luis Ortiz, saldrá por el puesto de pista número 13 y está cotizado 20/1.

Simplification es un hijo de Not This Time en Simply Confection, por Candy Ride, ganador del Mucho Man Stakes y del Fountain of Youth Stakes, ambos en Gulfstream Park, que pudiera aprovechar la lucha que se presente en los tramos iniciales para buscar un remate efectivo en los tramos finales.

Otro de los preferidos de la afición hípica venezolana es el tordillo White Abarrio, un presentado por S A Joseph, Jr., que en sus más reciente se anotó el Holly Bull Stakes y el Curlin Florida Derby en Florida, triunfos que lo dejaron listo para esta competencia, en la que será guiado por Tyler Gaffalione.

White Abarrio, es un hijo de Race Day, ganador de cuatro careras en cinco salidas, que brincará por e, puesto de pista 15.