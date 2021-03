Alfredo Ruiz: En nombre de los DDHH se hacen terribles ataques contra la población

Todos los 26 de junio, Alfredo Ruíz se instalaba en la esquina de Pajaritos junto a otros defensores de derechos humanos, para exigirle a los diputados que aprobaran una ley contra la tortura. Era el “Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”. Las manifestaciones organizadas por Ruiz se produjeron después del año 2000 cuando entró en vigencia la nueva Carta Magna que ordenaba a la Asamblea Nacional (AN) aprobar una ley que castigue y prevenga la tortura. Ruíz abrazó esa bandera desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la ONG que ayudó a fundar junto a Soraya El Achkar, entre otros. Y de tantas protestas frente a Pajaritos, a Ruiz le llegó el momento de entregar un anteproyecto de ley antitortura que finalmente fue aprobado en junio de 2013, cuando Diosdado Cabello era presidente de la AN. Al año siguiente, Alfredo Ruíz fue llamado por el entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, para incorporarlo a su equipo de trabajo en la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, en agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente designó a Saab como Fiscal General y Ruiz lo sustituye en la Defensoría.

A su despacho llegamos justo cuando trabaja el informe anual que presentará ante la AN en las próximas horas. Durante la entrevista concedida a Últimas Noticias adelantó algunas cifras de su labor y dijo estar pendiente sobre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas cuyas sesiones transcurren actualmente en Ginebra y en donde Michelle Bachelet hablará sobre Venezuela en esta semana.

-¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela?

-La Defensoría del Pueblo fue creada en el año 2000 y tiene un mandato constitucional relacionado con la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. También en el tema de servicios públicos y toda la labor de mediación para resolver los conflictos que se dan entre los ciudadanos y las instituciones. El año pasado nosotros recibimos un poco más de 11 mil quejas o denuncias, que nos indica un poco el mayor motivo de esas personas para acudir a la Defensoría. La cifra es menor en comparación con las del 2019 cuando atendimos cerca de 30 mil personas con denuncias.

-¿Cuál es la mayor queja, denuncia o solicitud de la ciudadanía?

-La mayor demanda tiene que ver con servicios públicos, debido proceso en los juicios y respuesta del Estado; es decir, personas que acuden a solicitar o a hacer una denuncia ante instituciones del Estado y no han recibido respuesta. Eso es con el tema de defensa o atención de denuncias; pero tenemos una labor de vigilancia, es decir, que no esperamos que las personas vengan a hacer una denuncia, sino que la Defensoría va a hacer inspecciones a todas las entidades de atención a niños, niñas y adolescentes; los centros de salud, a los retenes policiales para ver cuál es la situación. Eso es lo que se llama vigilancia.

-¿Cuántas acciones de vigilancia realizaron en 2020 y qué se consiguieron en esas labores?

-Nosotros hicimos más de 8 mil acciones. Nos conseguimos con un problema grave de hacinamiento en las estaciones de policía (retenes), no tanto en las cárceles. En esas estaciones de policías además del hacinamiento hay un tema fuerte de alimentación. Allí hay una alimentación bastante irregular, no como en el pasado que los familiares iban a llevarle alimentos a las personas que estaban detenidas preventivamente. Ha bajado no solo la cantidad sino la calidad de la alimentación. Ese hacinamiento produce que haya dificultad con el tema de salud; hay personas con problemas de salud seria, algunos requieren una atención médica y no se está dando ese traslado tan rápido de los centros policiales donde están detenidos hacia los centros de salud, porque se ha dificultado la comunicación con los tribunales y la falta de combustible; consecuencias tanto de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos como de la pandemia.

-¿Qué ha recomendado la Defensoría del Pueblo para solucionar el hacinamiento en los retenes policiales?

-Que haya una respuesta inmediata. Por ejemplo, cuando se da una audiencia es difícil estar convocando permanentemente. Así como funcionan las audiencias de presentación de los detenidos, deben funcionar las audiencias preliminares donde se decide si va o no a juicio un acusado. Hay un espacio de 45 días que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación (solicitud de juicio). La idea es que el Ministerio Público no tarde tanto tiempo en presentar la acusación, que no espere el último momento. Ese es un primer retardo que se produce. Después hay otro retardo en convocar esas audiencias preliminares. Recomendamos que se hagan esas audiencias en las estaciones policiales con tribunales itinerantes. También proponemos que se acelere la creación de los tribunales municipales donde se juzgan los llamados delitos menores cuyas penas no superan los ocho años de prisión; esto para descongestionar rápidamente los retenes policiales.

-¿Está paralizado ese plan de municipalización de la justicia?

-Hay algunos tribunales municipales que están funcionando, pero son pocos. Este año se le está dando impulso, el año pasado sí se detuvo con el tema de la pandemia. Estamos hablando solo de 10 casas de justicia a nivel nacional, donde funcionan los tribunales municipales.

-¿Qué hacer para no alargar tanto el juicio contra una persona?

-Tiene que haber mayor formación de los jueces porque ellos son los que llevan toda la coordinación del proceso. Por ejemplo, si no hay un traslado de los imputados desde el establecimiento carcelario hasta el tribunal, entonces se suspenden muchas acciones. Allí el juez tiene que verificar que efectivamente el alguacilazgo haya entregado la orden de traslado de ese privado de libertad y que haya posibilidad de transporte. Y si es el imputado que no quiere trasladarse, el juez tiene la potestad de decidir que siga el juicio sin la presencia del imputado. Muchos jueces no toman esas decisiones sino lo que hacen es convocar una nueva audiencia sin solventar el problema. Tiene que haber una mayor coordinación de todos los actores de justicia, cosa que está en la Ley del Sistema de Justicia pero no se ha hecho efectiva. Hay poca comunicación.

-La Asamblea Nacional debate la redacción de un nuevo Código Penal donde se plantea que a la persona se le impongan condenas por cada delito cometido y esa pena las cumpla por separado. ¿Qué posición tiene la Defensoría?

-Si son varios hechos ocurridos en distintos periodos de tiempo; por ejemplo, en un secuestro, además asesina a otra persona distinta a la secuestrada, allí hay víctimas distintas: víctimas de secuestro y víctima de homicidio. Son dos hechos distintos. Allí estamos de acuerdo en que se juzgue como dos hechos distintos, no que sume las penas sino que haya juicio por todos los hechos. Sin olvidar que el objeto de todo el sistema de justicia penal está orientado a la reinserción de la persona. Hay dos supuestos que excluyen esa posibilidad de reinserción: la pena de muerte y la cadena perpetua. Ninguna de esas dos situaciones tiene por objeto la reinserción del penado, porque en un caso lo excluyes de este mundo y en el otro la mantienes aislada de por vida. Ahora si una persona comete un delito cada vez que sale de la cárcel, pues esa persona va a pasar toda la vida en prisión.

-¿Es posible la reinserción de delincuentes a la sociedad?

-Sí, es posible. Hemos visto casos muy interesantes de personas que fueron delincuentes y vinculados muchas veces con el consumo o la adicción de drogas, que logrando resolver alguna situación, cambiando de contexto de vida, esa persona puede llevar una vida fuera del hecho delictual distinto. Hemos conocido varias situaciones. Lo otro es caer en lo que era la Ley de Vagos y Maleantes, es decir, lo que llamaba la Constitución del 61 ‘el estado de peligrosidad’, es decir, considerar que algunas personas son irrecuperables como lo llamaba el famoso hombre de la etiqueta.

-Usted mencionó que realizaron inspecciones en hospitales. ¿Qué detectaron en esas inspecciones?

-En los hospitales y centros de salud también hay mayor dificultad para las medicinas. Antes en el propio centro de salud llevaban las medicinas que requerían, ahora se solicita eso a las personas, muchos no tienen el dinero para conseguir la medicina. También hay un problema con los especialistas, lo que son las operaciones electivas, que no son de urgencias, se han postergado bastante. Hay una repercusión fuerte con el tema de las medidas coercitivas.

-¿Le han hecho seguimiento a las protestas de calle?

-Cuando hay un cierre de vías o una protesta en una localidad, la Defensoría siempre va a hacer esa labor de mediación y en ese sentido la mayor cantidad de denuncias tiene que ver con el combustible, el alza del pasaje en el transporte público, deficiencias en la distribución del gas, fallas eléctricas, de comunicación y el agua.

¿Cuál es el papel de la Defensoría en las demandas interpuestas contra funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional y cómo se encuentran dichos procesos?

-Estamos hablando de tres situaciones distintas en la Corte Penal Internacional. Hay una investigación de oficio a partir de que algunas organizaciones no gubernamentales presentaron ante la Fiscalía de la Corte algunas denuncias. A partir de ello empezó un primer estudio por parte de la Fiscalía para ver si habían delitos que eran competencia de la Corte. Una segunda denuncia presentada por seis estados identificados con el Grupo de Lima que tiene un tratamiento distinto. La Corte unificó esas dos demandas y las denominó ‘Venezuela 1’. Hay una tercera cuestión presentada por el propio Estado venezolano, que es una demanda para determinar si es competencia de la Corte los crímenes de guerra y de lesa humanidad producto de las medidas coercitivas unilaterales.

-¿Cuáles son las pruebas de esa demanda interpuesta por Estado venezolano?

-Las víctimas que están ocurriendo en territorio venezolano o en territorio europeo, porque hay unos niños que fueron privados de medicinas, de operaciones en Europa cuando entidades financieras, los gobiernos de Portugal, Italia y Estados Unidos evitaron que llegara el dinero que antes recibían para las operaciones. Si bien los principales responsables serían ciudadanos estadounidenses, esos ciudadanos no son sujetos de la Corte Penal Internacional porque Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma que dio nacimiento a esa Corte, pero esas acciones (las medidas coercitivas) son extraterritoriales, es decir, cometidas fuera de Estados Unidos. Algo similar está estudiando la Corte con respecto a ciudadanos estadounidenses que cometieron crímenes en Irán y Afganistán. Eso es lo que la Corte llama ‘Venezuela 2’.

-¿Qué ha consignado la Defensoría en esas demandas?

-Con respecto a ‘Venezuela 1’ la Defensoría del Pueblo ha presentado a la Corte información sobre los casos y aquellas situaciones donde actúa nuestra institución fundamentalmente lo relacionado con derechos civiles porque es el tema que se está estudiando allí. Es decir, la Corte estudia los casos donde hay tratos crueles, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Entonces la Defensoría presenta cómo funciona el sistema de administración de justicia venezolano cuando se presentan esos casos y los resultados.

-¿Y sobre el expediente ‘Venezuela 2’ qué ha presentado la Defensoría?

-Ha presentado las consecuencias de lo que son las medidas coercitivas unilaterales; es decir, la cantidad de personas que han ido a la Defensoría y son víctimas de esas medidas.

-¿Cuántas víctimas tienen registradas?

-Depende de las acciones, hay víctimas directas: personas que estaban esperando un dinero y de una vez se cortó eso y puso en riesgo su vida, su salud. Allí presentamos varios listados: las personas que estaban esperando trasplante de médula, trasplantes de hígado y otros órganos. Esos son los más afectados y suman aproximadamente 90 casos. Recibían dinero de la Fundación Simón Bolívar que dirige Citgo. El dinero ya estaba en los bancos pero por las medidas unilaterales no se hizo efectivo. Pero víctimas de las medidas coercitivas somos todos los venezolanos.

-¿Qué otras víctimas tienen registradas?

-Hemos recibido denuncias de empresarios que compraron maquinarias y no han recibido el producto. Otros tenían cuentas en Alemania y ese país les trancó todo el dinero para evitarse sanciones.

-¿Se está utilizando el tema de los derechos humanos para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, tal como el Gobierno lo denuncia?

-La justificación para las medidas coercitivas unilaterales es una supuesta violación de derechos humanos en Venezuela que nunca se determinaron, nunca dicen cuáles. Es una afirmación genérica y ese es el argumento para crear sanciones que a la larga violan los derechos humanos. En nombre de los derechos humanos se hacen esos terribles ataques contra la población generalizada. Hemos visto también que si ocurre una muerte, le achacan esa muerte de una vez al estado venezolano y dicen que hay violaciones generalizadas de derechos humanos. Y con eso se van a instancias internacionales con cifras que aparentemente se recogen de la prensa. Eso ha pasado con temas de salud; es decir, es el uso de los derechos humanos con una motivación política.

-Para clarificar las cosas: ¿la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta sobre Venezuela?

-La Corte Penal Internacional estudia la responsabilidad personal sobre personas concretas. No solo representantes del Gobierno sino de grupos de oposición; es decir, estudia la responsabilidad personal de individuos que son presuntamente responsables de crímenes de guerra o crímenes contra los derechos humanos. La Corte que estudia demandas contra los estados es la Corte Internacional de Justicia. Las dos quedan en La Haya. Tenemos casos en las dos. Por ejemplo, Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia para que determine si el tratado de 1899 es válido o no para la reclamación del Esequibo.

-Y en el caso de las demandas ante la Corte Penal Internacional, ¿qué debe determinar esa instancia?

-La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que determinar si existieron delitos y si existieron personas concretas que los cometieron. Eso no ha llegado a ese nivel. Ellos (la Corte) tienen que precisar si hay motivos para abrir una investigación. Por ejemplo, esta semana, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que va a abrir una investigación en el caso de Palestina. Ella venía estudiando si hay delitos que tienen que ver con la Corte Penal Internacional, si hay motivos. La Corte acaba de determinar que sí hay delitos que pudieran ser de conocimiento de esa instancia y que ocurrieron en un territorio de Palestina y que esa nación sí es signataria de la Corte Penal Internacional.

-Es decir, ¿la Corte Penal Internacional todavía no ha abierto una investigación sobre Venezuela?

-No ha tomado ninguna decisión sobre Venezuela. Pero estudia como diferentes fases. Por ejemplo, debe preguntarse: ¿hay delitos que son competencia de la Corte?. Si hay delitos que pudieran ser competencia de la Corte, la segunda parte es preguntarse si Venezuela es parte de la Corte y si esos delitos ocurrieron en territorio venezolano. En tercer lugar debe preguntarse si el estado venezolano ha sancionado a los responsables de esos delitos; porque la Corte Penal Internacional es una instancia complementaria: si lo resuelven los tribunales venezolanos, no hay necesidad de intervenir. En este momento ellos están estudiando cómo funcionan los tribunales venezolanos. Y en cuarto lugar tiene que ver con la oportunidad. Es decir, si la intervención de la Corte Penal Internacional favorece la justicia o no.

-Usted impulsó la ley contra la tortura la cual se aprobó. ¿Existe tortura en Venezuela? ¿Maneja casos la Defensoría?

-La Ley no solamente sanciona la tortura sino que sanciona otro tipo de delitos que sin llegar a ser propiamente tortura son igualmente graves, que son los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La mayor cantidad de denuncias que tenemos tiene que ver con tratos crueles. No tanto con tratos inhumanos o degradantes que en algunos casos hemos señalado que algunas condiciones en centros de detención pudiera constituir en un trato inhumano o degradante, pero no hemos tenido alguna denuncia. La tortura es un trato cruel agravado; se han dado algunos casos. El año pasado remitimos al Ministerio Público seis casos. Nosotros no podemos determinar ese delito si no hay una investigación y decisión de un tribunal.

-Ha habido muchos tratos “crueles” en alcabalas policiales y militares, según los testimonios recabados. Han recibido esas denuncias.

-La mayoría de las personas no formulan la denuncia o lo hace informalmente. Tiene temor. Cuando lo informa de manera informal nosotros hacemos una acción de mediación: acudimos al cuerpo policial señalado y le recordamos el tema de la supervisión que debe tener cualquier punto de control. Y en segundo lugar le señalamos la importancia de que haya una formación permanente sobre la ética de los funcionarios públicos. Nosotros recomendamos a la ciudadanía que denuncie.

-¿La Defensoría tiene alguna vinculación con los delegados de la Alta Comisionada de Naciones Unidades para los Derechos Humanos instalados en Venezuela?

-Hace dos años hubo un acuerdo entre el Estado venezolano representado por el Ejecutivo y la Oficina de la Alta Comisionada para la presencia permanente de personal destinados a estudiar situaciones de derechos humanos. Empezamos las reuniones a partir de ese acuerdo. La Defensoría del Pueblo es parte de ese equipo. El año pasado se renovó y se amplió ese acuerdo. Tenemos participación en la asistencia técnica con respecto a lo que es la Defensoría del Pueblo. Tenemos reuniones vía virtual la mayoría con el personal de la Oficina de la Alta Comisionada. Periódicamente hemos tenido diferentes talleres, encuentros vía virtual con especialistas en diferentes temas.

Al detal

* “Si una persona cometió tres delitos en un mismo hecho, el juez tiene que fundir todo eso, tomar el delito mayor y los otros son agravantes, como ocurre en la actualidad. Ahora, si una persona roba un cuaderno, cumple la pena, es sancionado, luego es liberado y vuelve a robar otra vez, debe ser nuevamente juzgado por ese otro hecho”

* “Cuando se comete un hecho delictual no solo es un fallo individual sino que también la sociedad tuvo algún momento de fallar en no detectar a tiempo una conducta delictual”.

* “Sobre los hechos ocurridos en La Vega en Enero, tenemos que son situaciones que no ocurrieron un solo día; comenzaron a finales de diciembre de 2020. Hubo personas que fueron víctimas de la delincuencia en ese sector, límites con la Cota 905. Eso se concentró posteriormente a finales de diciembre con presencia de delincuentes armados en toda esa zona”

* “Los primeros días de enero de este año hubo varios hechos (en La Vega) y una presencia policial fuerte. Hubo varios enfrentamientos y en el marco de ellos tenemos denuncias y estamos estudiando varios hechos de que pudo haber habido algunas ejecuciones, abuso policial contra personas que no estaban directamente en el enfrentamiento”

* “Esas denuncias que recibimos de La Vega las remitimos al Ministerio Público. Algunas ONG y personas han recogido hechos delincuenciales de días anteriores, de lugares distintos y entonces todo eso lo ponen en un mismo saco y dicen que todos son víctimas de supuestos enfrentamientos”.

* “Hay que investigar cada uno de esos hechos y esa es la tarea que está haciendo el Ministerio Público. Todavía no hay actos conclusivos de esas investigaciones, entonces no podemos determinar si efectivamente hubo, como lo han denunciado, algún abuso policial, cuáles fueron las víctimas fallecidas en el marco de ese enfrentamiento. Hubo disparos de montaña a montaña y balas atravesaron casas. Se estaba disparando con armas de fuerte calibre”.