América Latina felicita a Gustavo Petro por su triunfo en Colombia

Este domingo, varios gobiernos, dirigentes, organizaciones y líderes del mundo han transmitido este domingo sus felicitaciones al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, tras vencer en la segunda vuelta comicial, de acuerdo con los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó a través de su cuenta en Twitter, sus más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro por su elección como Presidente de Colombia en histórica victoria popular.

Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro por su elección como Presidente de Colombia en histórica victoria popular, afirmó Díaz-Canel en su cuenta de la red social Twitter, al referirse al triunfo, en el balotaje efectuado este domingo, del candidato de la coalición de fuerzas políticas alternativas y de izquierda, aglutinadas en el Pacto Histórico.

Asimismo, “reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos”, expresó el mandatario cubano, agregó.

Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro @petrogustavo por su elección como Presidente de Colombia en histórica victoria popular.



Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 19, 2022

A través de un mensaje firmado por el presidente Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo, el Ejecutivo nicaragüense expresó esperar lo mejor para las familias colombianas que «han confiado y confían en sus propuestas y programas de vida, con paz, bienestar y derechos».

«Que en Nuestra América Caribeña sigamos fortaleciendo una historia como nuestros pueblos esperan y merecen», concluye el texto.

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández manifestó su alegría por el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez.

«Me llena de alegría el triunfo obtenido por @petrogustavo y @FranciaMarquezM con el que culmina el proceso electoral en Colombia. Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él», reza un primer Tuit.

«Su triunfo convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos», posteó en un segundo mensaje.

Su triunfo convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. — Alberto Fernández (@alferdez) June 19, 2022

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también compartió un mensaje para celebrar el triunfo electoral de Gustavo Petro.

!Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía) Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. “Ahora a construir la paz” me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!»

Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía) Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. “Ahora a construir la paz” me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia

¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2022

El jefe de Estado de Panamá, Laurentino Cortizo,en su cuenta en la red social Twitter, saludó la victoria en el balotaje de Petro, candidato del Pacto Histórico, quien se convirtió en el primer presidente de las fuerzas alternativas y de izquierda en la nación suramericana.

«En nombre de Panamá, felicito al presidente electo de Colombia, @petrogustavo, por su llegada a la Casa de Nariño. Hago votos por el fortalecimiento de la democracia del país hermano y de los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos, afirmó Cortizo.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, posteó: «¡Enhorabuena por el pueblo colombiano! Nuestras felicitaciones al hermano @petrogustavo y a la hermana @FranciaMarquezM por su victoria hoy en las urnas. La integración latinoamericana se fortalece. Nos unimos a la fiesta de las y los colombianos. ¡Jallalla #Colombia«.

¡Enhorabuena por el pueblo colombiano! Nuestras felicitaciones al hermano @petrogustavo y a la hermana @FranciaMarquezM por su victoria hoy en las urnas. La integración latinoamericana se fortalece. Nos unimos a la fiesta de las y los colombianos.

¡Jallalla #Colombia🇨🇴! pic.twitter.com/z0d7KhMnry — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 19, 2022

A su vez, el expresidente boliviano y líder del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales, manifestó que lo ocurrido en Colombia «es la victoria de la paz, la verdad y la dignidad».

«Felicitamos al pueblo de Colombia, al hermano @petrogustavo, flamante presidente electo y a la hermana @FranciaMarquezM, primera vicepresidenta afrodescendiente de la historia de ese país por su indiscutible triunfo en las urnas. Es la victoria de la paz, la verdad y la dignidad», posteó.

Nuestros hermanos Gustavo y Francia representan la emergencia de la conciencia social y solidaria que enarbola dignamente banderas de la izquierda latinoamericana y se abre paso en la historia con la fuerza del voto del pueblo. ¡Que vivan @petrogustavo y @FranciaMarquezM! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 19, 2022

La jefa de Estado de Honduras, Xiomara Castro, envió sus felicitaciones al pueblo colombiano por la decisión tomada en las urnas electorales.

En nombre del pueblo de Honduras felicito al valiente pueblo de Colombia por elegir el histórico cambio social que representa hoy el Presidente electo @petrogustavo. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) June 19, 2022

Contacto telefónico

Los mandatarios de Perú y Ecuador se comunicaron vía telefónica con el ganador de los comicios colombianos para expresarle sus felicitaciones y apoyo:

Pedro Castillo, presidente de Perú lo comentó a través de sucuenta en Twitter: «Acabo de llamar a @petrogustavo para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú».

Acabo de llamar a @petrogustavo para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 19, 2022

A los mensajes de felicitaciones se sumó el mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien indicó que habló con Petro y Márquez.

Acabo de hablar con @petrogustavo para felicitarlo por su triunfo en la presidencia de Colombia junto a @FranciaMarquezM. Alegría para América Latina! Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 19, 2022

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador dijo que llamó por teléfono a Petro para extender sus palabras de felicitación. «He felicitado telefónicamente a @petrogustavo por su elección como presidente de nuestra hermana República de Colombia y reiteré la disposición de nuestro Gobierno para fortalecer la amistad y cooperación, priorizando el desarrollo y la integración de nuestros pueblos», posteó.

He felicitado telefónicamente a @petrogustavo por su elección como presidente de nuestra hermana República de Colombia y reiteré la disposición de nuestro Gobierno para fortalecer la amistad y cooperación, priorizando el desarrollo y la integración de nuestros pueblos. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 19, 2022

Fin del maleficio colombiano

El presidente de México, Manuel López Obrador recordó a través de su Tuitter la tenacidad y poder que históricamente han mantenido los grupos conservadores y la oligarquía en en Colombia. El triunfo de Ptero, a su juicio, puede marcar lo que calificó como «el maleficio colombiano y el renacer «para el digno pueblo colombiano», subrayó.

«Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país «mojaban en agua bendita su puñal antes de matar. En 1948, ese mismo proceder causó el asesinato del gran líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. El pueblo enardecido por el crimen destruyó todos los edificios públicos de Bogotá y hubo miles de muertos, en una revolución popular espontánea y cruel. Gabriel García Márquez escribió que su amigo Wilfrido Mathieu le avisó de lo acontecido y expresó: “se jodió este país”. El triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades!, posteó.

El triunfo de Gustavo Petro es histórico.



Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país "mojaban en agua bendita su puñal antes de matar". 1/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 19, 2022

Gabriel García Márquez escribió que su amigo Wilfrido Mathieu le avisó de lo acontecido y expresó: “se jodió este país”.



El triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades. 3/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 19, 2022

Felicitaciones a @petrogustavo y @FranciaMarquezM por su histórica victoria en las elecciones de nuestra entrañable Colombia 🇨🇴.

Los vientos que soplan en Nuestra América nos llenan de esperanza e ilusión.

¡Que viva el pueblo colombiano! — Sacha Llorenti (@SachaLlorenti) June 20, 2022

ALBA TCP saludó el triunfo

El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, declaró que con la victoria de Petro y Márquez «los vientos que soplan en Nuestra América nos llenan de esperanza e ilusión».

Felicitaciones a @petrogustavo y @FranciaMarquezM por su histórica victoria en las elecciones de nuestra entrañable Colombia 🇨🇴.

Los vientos que soplan en Nuestra América nos llenan de esperanza e ilusión.

¡Que viva el pueblo colombiano! — Sacha Llorenti (@SachaLlorenti) June 20, 2022

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) y precandidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió a través de la red social Twitter que felicitó a Petro, a Márquez y a todo el pueblo de Colombia por el triunfo electoral.

«Le deseo éxito a Petro en su Gobierno. Su victoria fortalece la democracia y las fuerzas progresistas en América Latina», aseguró.

Felicito calorosamente os companheiros @petrogustavo, @FranciaMarquezM e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo. Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina. — Lula (@LulaOficial) June 19, 2022

A Lula se unió la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, correligionaria de Lula en el Partido de los Trabajadores, festejó el «histórico triunfo» de la izquierda en Colombia y destacó su importante significado para el resto del continente.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien en un efusivo mensaje en Twitter remarcó que América Latina está de fiesta con esta victoria.

«Latinoamérica de fiesta: Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia. ¡Viva Colombia!, ¡Viva la Patria Grande!, ¡Hasta la victoria siempre!».

También el expresidente y senador de izquierda paraguayo Fernando Lugo manifestó que se trata de una «victoria para toda nuestra Latinoamérica!!!».

Comunes presente

El Consejo Político del Partido Comunes afirmó hoy que el pueblo empezó a escribir una nueva historia para Colombia con el triunfo en las elecciones presidenciales del Pacto Histórico.

«Las excluidas y los excluidos hemos demandado voz, hemos demandado paz, hemos demandado amor, hemos demandado justicia social, hemos demandado Patria», expresó en un comunicado.

Subrayó que ese mismo pueblo que en el 2016, tras el resultado del plebiscito se salió a las calles para impedir que naufragara el Acuerdo de Paz; que en abril del año pasado se levantó a decir basta ya, hoy se volcó a las urnas a generar el cambio.

«Ese cambio por el que miles y miles de compatriotas ofrendaron sus vidas», enfatizó. Aseguró que la cosecha de la paz comienza a florecer y con Gustavo Petro y Francia Márquez Colombia construirá los cimientos de una sociedad más justa, de una sociedad del amor donde todos podamos vivir sabroso.

«Es el momento del gran pacto nacional; no un pacto de las elites como a los que nos tienen acostumbrados».

Este nuevo pacto debe ser con todos los sectores sociales y políticos, con los y las de abajo, con los y las nadie, con los campesinos, con los obreros, con la academia, con los estudiantes, pero también con los empresarios, los comerciantes, las iglesias, los gremios, y las organizaciones de base.

«Un pacto para construir país, un país donde quepamos todos», remarcó el partido Comunes nacido del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Estamos seguros que con Gustavo Petro y Francia Márquez será posible la implementación integral del Acuerdo de Paz, una paz completa para Colombia.

«Y para ello, cuenten con toda nuestra disposición, con nuestra bancada para tramitar las reformas necesarias, con el esfuerzo y compromiso de todos los militantes de nuestro partido. A la paz daremos todo, a la guerra no daremos nada», afirmó.

Aseveró que el triunfo de Petro y Francia para ocupar la presidencia y la vicepresidencia es un triunfo de Colombia contra quienes «nos han mantenido oprimidos, contra la corrupción, contra la politiquería, contra la discriminación, contra el nepotismo. Su triunfo es el triunfo de todo el pueblo colombiano».

Grupo de Puebla resalta importancia de triunfo de Petro

Buenos Aires, 19 jun (Prensa Latina) El Grupo de Puebla felicitó hoy a Gustavo Petro por su elección como presidente de Colombia y resaltó la importancia del triunfo del Pacto Histórico para el proceso de paz en ese país y la integración latinoamericana.

Mediante un comunicado, dicho organismo aseguró que la victoria de Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, significa que “después de 28 años esa nación vuelve a tener un gobierno progresista, el primero de izquierda en toda su historia republicana”.

Asimismo, indicó que los resultados de los comicios son reflejo de un cambio en la región, el cual debe continuar con la elección de Luiz Inácio Lula Da Silva como mandatario de Brasil.

El triunfo de Petro representa una buena noticia para la continuación de los esfuerzos de paz abandonados por el gobierno de Iván Duque, la segura implementación de un modelo solidario de desarrollo y un claro y firme impulso a la reactivación del proceso de integración latinoamericana, señala el texto.

El candidato del Pacto Histórico y su compañera de fórmula, Francia Márquez, gobernarán hast el 2026 Colombia tras un triunfo calificado de histórico en una nación presidida durante más de 200 años por sectores de derecha.

Con el 89,35 por ciento de las mesas informadas, Petro obtuvo 11 millones 280 mil 040 boletas a su favor para un 50,44 por ciento de votos válidos, según el boletín Nº 20 de la Registraduría Nacional de Colombia.