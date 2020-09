Así estará conformado el Comando de Campaña «Darío Vivas»

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, informó cómo estará conformado el Comando de Campaña «Darío Vivas» y destacó que lleva este nombre en homenaje «al hombre de las mil tareas, el revolucionario incansable Darío Vivas», dijo el presidente de la tolda roja.

Jorge Rodríguez , estará a la cabeza del comando, quien también encabezará la lista de candidatos por el Distrito Capital. El presidente del partido, exhortó a los partidos representantes del Gran Polo Patriótico, incorporar sus representantes en cada equipo coordinador.

“¡Aquí en Venezuela no va a decidir Donald Trump, Iván Duque, no va a decidir un extranjero, ni un traidor a la Patria, aquí en Venezuela el #6Dic yo convoco a todo el pueblo a decidir y elegir una nueva Asamblea Nacional. Aquí decidirá única y exclusivamente, nuestro amado pueblo el 5 de enero del próximo año se juramentará una nueva AN. Pido a Dios que estas elecciones sean para bien, pido que estos comicios sean en paz, que sean unas elecciones participativas y que surja un Poder Legislativo que de verdad esté al servicio del pueblo, que sufre y lucha», expresó el presidente Maduro.