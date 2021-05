Didalco Bolívar: “Guaidó tiene una espoleta en la mano”

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Didalco Bolívar, fue el invitado especial en el programa “Aquí con Ernesto Villegas”, moderado por el periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien compartió detalles del largo recorrido por la política de este líder social.

Didalco Bolívar militó por 33 años en el partido Movimiento Al Socialismo, con el apoyo del Comandante Hugo Chávez formó el partido Podemos. Ha ocupado diferentes cargos en la política regional y nacional, entre ellos fue gobernador del estado Aragua por casi 16 años.

Bolívar ha militado siempre en la izquierda, pero durante un breve tiempo se apartó del proyecto chavista debido a situaciones personales.

“Yo tuve mis diferencias con Chávez cuando se propuso un partido único (PSUV). Cuando se rectificó, nosotros volvimos a estar con el proceso revolucionario”, confesó el líder político al asegurar que hubo diferencias, pero no se llegó al insulto desproporcionado.

Confesó que en sus días en los que estuvo en la acera del frente a la revolución, se enfrentó a la persecución encabezada por algunos representantes del Gobierno que ya no está del lado de la revolución.

“Hubo una persecución en mi contra. Rafael Isea ¿dónde está? El tiempo demostró que quien me persiguió ahora está fuera del país aliado con el adversario y yo estoy acá con la revolución”, dijo el político.

El exilio deprime

En parlamentario destacó que las circunstancias que lo llevaron a abandonar el país en 2009, no se las desea a nadie. “No es lo mismo decir me voy a vivir al exterior, que me tengo que ir”, confesó.

“Yo hui del país, y eso es algo que tengo que admitir que no tuve el valor de quedarme a enfrentar la situación”. Recordó que tuvo que salir del país uniformado de militar huyendo del acoso de Rafael Isea. “No sé si lo de Isea fue un asunto personal o que estaba enamorado de mí, pero no lo quiero comprobar”, dijo entre risas.

Contó que a su regreso al país se produjo cuando se enteró de la enfermedad del Comandante Hugo Chávez. “Tengo que reencontrarme con el presidente”, dijo. Reveló que cuando ya estaba en tierras venezolanas recibió una llamada del presidente Chávez que le dijo “bienvenido a la Patria”.

Ley de Zonas Económicas especiales

Ante la situación económica bloqueada que actualmente hay en el país y el posbloqueo que se plantea desde el Gobierno, hay una esperanza en la Ley de Zonas Económicas Especiales, que promete ser una especie de tabla de salvación y un para la situación compleja en que nos encontramos.

Bolívar estima que la ley “es la hija de la ley antibloqueo, se declararon esas zonas pero no hubo ley. Se trata de darle más soporte jurídico a los empresarios”, dijo el parlamentario.

Explicó que “el decreto de la ANC de la Ley antibloqueo, no tenía personalidad jurídica, lo que aumentaba la burocracia”, y sustentó que la ley de Zonas Económicas Especiales constituirán “un órgano de administración pública, pero bajo administración propia”.

Valoró que “la ley de descentralización de hoy desconoce al poder popular, es allí donde entra la corresponsabilidad y las zonas económicas especiales”, como una forma de armonizar los poderes constituidos con el poder constituyente para superar el tema de la crisis económica.

Explicó que “no tiene por qué sentir ningún gobernador que le están quitando competencias, ni ningún ministro. Esta ley va más allá del presupuesto que corresponde las regiones, viene a compartir las responsabilidades”.

Pronósticos para las elecciones

De cara a las elecciones regionales del 21 de noviembre, el dirigente plantea que su partido tendrá varios candidatos a las alcaldías, pero en las gobernaciones irán de la mano con el PSUV.

Sin embargo, no es muy optimista sobre la participación de la oposición radical que tiene sus intereses puestos en la llegada violenta al poder. “Guaidó tiene una espoleta en la mano y tenemos que prepararnos para que la oposición participe en las elecciones, pero también para el terreno de la confrontación”, dijo.

Destacó que a pesar de ello, hay muchos sectores de la oposición que tienen interés legítimo en participar en las elecciones. “No te puedo decir que toda la oposición va a participar, pero sí sé que va a haber más participación”.

Con respecto a las negociaciones con la derecha representada por Guaidó, dijo que hay mucho por recorrer pues desde ese sector no se reconocen los errores cometidos. “Está bien tener tolerancia, pero creo que Guaidó tiene que reconocer que tiene que resarcir los daños causados”, sentenció.