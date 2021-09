Diosdado Cabello: con el diálogo volvió a triunfar la Constitución

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, saludó este martes el éxito del proceso de diálogo que se lleva a cabo actualmente en México entre el gobierno y la oposición venezolana.

“El proceso de la Mesa de Diálogo en México, que volvió a triunfar la Constitución. El venezolano es directo, diálogo no es confrontación, no es entrega, no es capitulación. Cualquier cosa que se haga es el marco de la Constitución, esto no se negocia”, dijo.

En referencia a los acuerdos parciales firmados este lunes entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria, señaló que “los está viendo el mundo y han tenido que reconocer que el único presidente de la República se llama Nicolás Maduro”, agregó.

Cabello subrayó que la delegación del Gobierno ha sido consecuente para establecer conversaciones; ha sido la oposición que se ha levantado.

En visperas de los resultados finales del diálogo, dijo que ve con ánimo que el proceso será efectivo, “porque Guaidó no esta metido ahí y por ende no la monopoliza, por el contrario nadie quiere nombrarlo. Nuestra delegación ha sido consecuente desde el principio”, djio.

Aseguró que el proceso de diálogo es un espacio para reencontrarse, “ahi podremos reencontrarnos en muchas cosas, la realidad cruda es que ahí estan representados algunos de los sectores de las oposiciones, ojalá que quien dirige la delegación opositora no se deje manipular y sigan por el camino que van”, agregó.

Destacó que los venezolanos ven con tranquilidad el proceso de diálogo como el proceso establecido por el bien de un pueblo.

“Hay una gran espectativa porque el venezolano quisiera volver a la vida normal, y mientras las oposiciones sigan pidiendo mas sanciones para apretar cada día más eso no será posible”, djio.