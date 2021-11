Frenan el maltrato contra los toros en el país

La alegría invadió a los proteccionistas de animales del país al darse a conocer que el Ministerio Público dictó una medida precautelativa para la suspensión del 1er Festival Taurino, cuya realización se prevé para el próximo 11 de diciembre en Maracay, estado Aragua.

La información la difundió en su cuenta de Twitter el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien calificó el evento como una matanza pública de seis toros. Además, indicó que se ordenó el retiro de la publicidad del evento.

En el cartel se anunciaba la participación de los toreros, Erick Cortés, Manuel Escribano y David Galán, con seis toros de pura casta en una plaza portátil que se instalaría en el centro comercial Los Aviadores, ubicado en Palo Negro.

Las entradas del evento tenían un costo de 44 dólares para el área preferencial con sombra y $ 22 para preferencial con sol y se ofrecían a través del portal web megaboletos.com, en el que ya no está disponible el festival.

“Excelente medida”, “felicitaciones”, “no al maltrato animal”, eran algunos de los mensajes que en pocos segundos escribieron los defensores de los animales en la red social en respuesta a la decisión del MP.

“Fiscal no permita que ese espectáculo sangriento vuelva, no a las corridas de toros, no al coleo, no a las corridas de caballo ni a las peleas de gallo”, señaló Aniuska Mujica.

Igualmente, Amparo Ramírez escribió en Twitter: “Suspensión y prohibición de esa barbarie de tortura de toros. Hay que hacer respetar los derechos de los animales”.

Legislación

En Venezuela, así como en siete países más: España, Colombia, Francia, Portugal, México, Perú y Ecuador, las corridas de toros son legalmente permitidas.

En el caso venezolano, de acuerdo con la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio publicada en la Gaceta Oficial N° 39.338 del 4 de enero de 2010, queda a potestad de las alcaldías la regulación de los espectáculos públicos con animales.

En ese sentido, el artículo 14 de la ley señala que “toda actividad que involucre la utilización de fauna doméstica con fines de exposición, esparcimiento, recreación, amenidad, competencia, diversión, entretenimiento, fiesta y solaz, donde intervenga un auditorio independientemente de su número, se considerará un espectáculo público y en consecuencia su regulación es competencia del Poder Público Municipal, sin menoscabo de las regulaciones establecidas en la presente ley. El Poder Público Municipal, a solicitud de las organizaciones sociales, determinará las actividades que requieran de la consulta pública para su realización, de acuerdo con las ordenanzas respectivas”.

Entretanto, el artículo 17 indica que “la autoridad municipal será la encargada de supervisar las condiciones a las cuales estén expuestos los animales domésticos que habiten en zoológicos, circos y ferias, pudiendo adoptar las medidas cautelares necesarias en resguardo del bienestar de los mismos”.

Jurisdicciones antitaurinas

Tomando en cuenta lo que dice la ley, algunos municipios del país cuentan con decretos en el que se prohíbe la tauromaquia

El 3 de octubre de 2008, el Concejo Municipal de Carrizal, en el estado Miranda, declaró ilegal la tauromaquia y otros actos similares con la aprobación de la Ordenanza Municipal para la Protección de los Animales, donde quedan prohibidas las corridas de toros, peleas de gallos, los toros coleados o cualquier tipo de espectáculo con animales, así como también los anuncios publicitarios que inviten a estos eventos en los municipios cercanos.

El 21 de abril de 2009, en el municipio Libertador, se aprobó la declaración de la ciudad de Caracas como municipio anitaurino. Igualmente, en la capital, el Nuevo Circo pasó a ser un espacio para la cultura y dejó en el pasado los espectáculos de crueldad animal.

El Concejo Municipal de Valera, en Trujillo, también frenó la fiesta brava con la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y de perros, de acuerdo con el artículo 8 de la Ordenanza sobre la Tenencia y Protección de Animales, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 38, con fecha 8 de agosto de 2011.

En el municipio San Felipe, estado Yaracuy, se vetó las corridas de toros mediante el Decreto Nº 005-2015, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 007 de fecha 20 de marzo de 2015, dos meses antes de celebrarse la tradicional Feria de San Felipe con eventos taurinos.

En Maracaibo, estado Zulia, el 21 de diciembre de 2017, el alcalde Willy Casanova promulgó el Decreto 001 de Prohibición de Actividad Taurina en el municipio. Asimismo, el pasado 6 de octubre el Concejo Municipal decretó la nueva Ordenanza para la Protección de la Fauna Doméstica, Libre y en Cautiverio.

En otras ciudades del país han regulado el ingreso de menores. En el año 2007, en Mérida, un tribunal de menores dictó medidas de prohibición de acceso a menores de edad a estos espectáculos violentos. Entretanto, en San Cristóbal, estado Táchira, en 2012 fue restringido el ingreso de menores de edad a las corridas de toros de la Feria de San Sebastián.

Ley en proceso

En Venezuela se prepara una ley de protección animal con una visión en la que se priorice el bienestar de estos seres vivos. En entrevistas recientes a Últimas Noticias, la presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas, informó que se mantienen encuentros continuos con los legisladores de la Asamblea Nacional. “Estamos sosteniendo reuniones en el que se están debatiendo todos los temas que nos llevarán a la promulgación de esta ley de protección animal”, indicó.

Entre esos avances, destacó que se prevé que pronto ya será un hecho el decreto de la nueva Ordenanza de Protección Animal del municipio Libertador de Caracas. “Una de las decisiones más resaltantes era la necesidad de reconocer a nuestros animales como seres sintientes y sujetos con derechos especiales”, afirmó Vargas.