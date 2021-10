Gobierno repudia declaraciones del Departamento de Estado gringo

El Gobierno Bolivariano, a través de un comunicado, rechaza categóricamente declaraciones del Portavoz del Departamento de Estado de EEUU.

La información la dio a conocer el canciller de la República, Félix Plasencia, quien posteó en su cuenta en Twitter el comunicado oficial repudiando las declaraciones del vocero del gobierno norteamericano, Ned Price, en relación al secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, manifestando ante el mundo cómo opera la maquinaria imperial violando sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional.

A continuación el comunicado íntegro:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones del Portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien el día de hoy demuestra una vez más que su gobierno opera como una poderosa maquinaria mundial para la violación sistemática de los derechos humanos y la violación flagrante y permanente del derecho internacional a nivel global.

La acción ilegal emprendida contra el diplomático venezolano y miembro pleno de la Delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a la Mesa de Diálogo en México, Alex Saab Morán, viola la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 8 de junio del corriente, que expresamente solicitó a Cabo Verde abstenerse de extraditar al diplomático venezolano, así como las recomendaciones de un grupo de relatores especiales del Consejo de DDHH de la ONU. Estas acciones demuestran el desprecio del Gobierno de los EEUU al derecho internacional.

El odio y persecución sistemática del Gobierno de EEUU contra el pueblo de Venezuela, tuvo su más reciente expresión en una operación que no puede ser calificada de otra forma que no sea un secuestro del Embajador Alex Saab, violando su inmunidad diplomática y sin la debida notificación a la defensa ni a sus familiares. Estados Unidos no solo pretende ejercer presión y amedrentar al pueblo y Gobierno de Venezuela, sino que dirige una de las agresiones más graves que haya conocido nuestra historia republicana, mediante el criminal bloqueo económico contra el país.

El Embajador Saab jugó un papel fundamental para ayudar al pueblo venezolano a mitigar los perversos efectos el bloqueo criminal en áreas humanitarias vitales como alimentos, medicamentos, combustible, entre otros.