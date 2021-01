Iris Varela propone exhortar al Poder Judicial capturar a Guaidó y su círculo

Durante el acto de juramentación de la Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por los diputados salientes (2015-2021), la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, propuso que desde el seno de esta instancia se exhorte al Poder Judicial ejecutar órdenes de captura contra Juan Guaidó (Voluntad Popular) y sus diputados en un plazo de 48 horas.

Asimismo propuso solicitar al Ministerio Público que responda por qué hasta la fecha no ha dado respuesta para aplicar medidas en contra de la Asamblea Nacional saliente, cuyos dos últimos años estuvo presidida por Juan Guaidó por supuestos delitos en flagrancia y usurpación al cargo.

“Por qué no han procedido a la detención en flagrancia de estos delincuentes. Creo que darles 48 horas es un plazo prudencial para que procedan a emitir la orden de captura contra estas personas y que la Comisión siga su investigación, porque esto hay que documentarlo, documentar todos los daños. Esta Comisión Especial debe dar respuesta en lo político, económico y social al pueblo venezolano que tanto ha sufrido por estos irresponsables que no quieren a la Patria”, dijo la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

“Si no somos capaces de exhortar al Poder Judicial para que cumpla lo que tiene que cumplir, entonces que nos pongan presos a nosotros, yo no quiero ser cómplice de esos delincuentes. Yo soy una diputada de un nuevo parlamento. De la honorable Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como ustedes. Que se haga justicia, porque si no debilitaríamos el estado de derecho, debilitaríamos nuestras instituciones, igual que con nosotros por nuestra inacción. Quién nos dice a nosotros que no hagamos lo que tenemos que hacer?, – se preguntó- Todo el mundo está esperando acciones . Aquí estamos para lo que tenemos que hacer”, dijo al juramentar a los integrantes de la Comisión especial.

La Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por los diputados salientes estará integrada por los diputados:

Presidente: José Brito

Primer vicepresidente: Hugbel Roa

Segunda vicepresidenta: Vanesa Montero

Por su parte, José Brito, presidente de esta Comisión, informó que la instancia se declara en sesión permanente. Destacó durante la sesión plenaria la importancia de iniciar el proceso de interpelaciones el próximo lunes, para que en un plazo máximo de 30 días, poder presentar el informe correspondiente. Aseguró que en estas investigaciones se respetará el debido proceso y el sagrado derecho a la defensa”.