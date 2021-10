Jorge Rodríguez a Borrell: sino han aprendido a respetar mejor no vengan

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), respondió este viernes a las declaraciones de Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), quien reveló la pretensión injerencista de la Misión de Observación Electoral en las elecciones del próximo 21 de noviembre en Venezuela.

Borrell señaló que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea desplegada en Venezuela, para el venidero proceso electoral 21 de noviembre tiene como objetivo acompañar a la oposición política de Venezuela, lo que revelan la pretensión injerencista de utilizarla Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en beneficio de una parcialidad política.

A través de un post publicado en Twitter señaló, “si no es capaz de respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo que Ud mismo firmó con el Poder Electoral, la verdad es que mejor y no vengan. Injerencias trasnochadas aquí no hacen falta, Sr Borrell”, afirmó en referencia a un comunicado emitido por la Cancillería venezolana rechazando tales declaraciones.

En otro post refirió: “si a su edad no ha aprendido a respetar a una nación digna y soberana, como es Venezuela hace 200 años cuando nuestros padres libertadores expulsaron al imperio x el que Usted refleja plañidera nostalgia”.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también se manifestó sobre las declaraciones de Borrell, “la actitud del señor Borrell es propia de quienes aún creen que Venezuela sigue siendo colonia, ignora este personaje que de aquí echamos al imperio español hace poco más de 200 años, hoy somos libres, no aceptamos imposiciones de lacayo del imperialismo. Nosotros Venceremos!!”, dijo en un post publicado en Twitter.