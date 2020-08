Jorge Rodríguez: la derecha no tiene ninguna propuesta para el país

El vicepresidente de comunicaciones, Jorge Rodríguez, considera que la extrema derecha no tiene nada que ofrecer al pueblo en estas elecciones parlamentarias, «no hay una intención de consultar ideas y que solo les queda es el odio», expresó durante su intervención en la reunión en streaming del partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro

«De las pocas cosas que tenían estos sectores extremistas de la derecha, algunas consignas, algunas propuestas e intenciones de vender un paquete para entregar a Venezuela al imperialismo norteamericano, ya se han despojado de todas esas apariencias y solo les queda el odio, que es lo único que expresan».

Rodríguez quiso hacer una reflexión sobre las respuestas y reacciones de la extrema derecha frente a todas las acciones- por parte del Gobierno Nacional- que se han desarrollado para afrontar la batalla contra el covid-19, ante las cuales asegura que la oposición solamente ha expresado odio y obstáculos.

«El odio es la salida de los brutos por lo que ha quedado en evidencia que no hay una propuesta de la extrema derecha, ni intención de consultar ideas, sino que están atrapados en el odio, quedando profundamente aislados, porque esta pandemia ha demostrado en todo el mundo que solamente la solidaridad y la hermandad salva salva», dijo.

Considera que ante este contexto, de crisis universal, por la situación de la pandemia, es que esta elección tiene que estar marcada por la unidad, la solidaridad y el encuentro. También destacó que esta sociedad «está siendo asediada por las fuerzas más agresivas del mundo». Sin embargo, asegura que «esta elección es la más democrática que hayamos vivido los venezolanos en la historia», al referirse al aumento de curules en la nueva Asamblea Nacional.

«Todas las garantías electorales están ratificadas, se aumenta la participación y la oferta al elevar a 277 los curules, un número incluso mayor que el actual, por lo que los venezolano tendrán más opciones, aumentando la participación democrática, la oferta democrática, mayor al actual. Cada venezolano tendrá una representación mayor en la Asamblea Nacional».

48 diputados por lista nacional

130 diputados nominales

96 diputados regionales

3 indígenas (electos por modo ancestral)

«Es la elección más democrática en estos años de Revolución. El llamado es a la unidad nacional. Así como se hizo en el 2017 un llamado a la Paz del país a través de la Asamblea Nacional Constituyente, no solo para los chavistas, sino para los opositores que estaban hartos de las trancas en las calles de Chacao o Baruta. Esta elección es para la unidad nacional contra la mayor agresión que haya vivido el país».

A juicio de Rodríguez, «la oposición se despojó de todas estas apariencias falsas que los pinta como demócratas. Sólo les queda el odio, lo único que expresan es el odio, y no reconocen que lo que ha permitido dar esta batalla para derrotar el Covid-19 es el amor y la solidaridad», enfatizó Rodríguez.

«Es la primera vez que un político venezolano – refiriéndose a Juan Guaidó- pacta entregar el territorio Esequibo al país con el que tenemos la controversia, como una dádiva para congraciarse con el ya fenecido imperio británico. Es la primera vez que un político venezolano se atreve a fotografiarse con narcos paramilitares (Los Rastrojos). Es la primera vez que un político venezolano se atreve a firmar un contrato a mercenarios norteamericanos de millones de dólares a cambio de riquezas de la República para una incursión armada en Venezuela. Dudo que un venezolano opositor, que haya votado en los comicios desde 1999 por la oposición esté de acuerdo con entregar la Guayana Esequiba, o de negociar la frontera occidental con paramilitares o con una invasión extranjera…»

Rodríguez insistió en que esta debe ser la elección para la unidad nacional. «Cada voto dirá a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a los países extranjeros, que debe respetarse la voluntad del pueblo de Venezuela. No es Donald Trump. EL escogió a uno de sus acólitos, pero no elige a los diputados de venezuela. Duque no elige a los diputados de Venezuela, Bolsonaro no elige a los diputados de Venezuela, es el venezolano en la profundas catacumbas del pueblo, que debe elegir a cada uno de los 277 diputados, es a los millones de venezolanos, a quienes nos tenemos que dirigir en esta campaña».

Rodríguez también comentó que en esta campaña electoral «la tarima va a estar triste, sin el dueño de todas las tarimas de los actos del chavismo”, dijo al referirse a la pérdida de la voz del chavismo, el militante revolucionario Darío Vivas.

“Presidente, usted nos acaba de dar un a alegría, con colocar el nombre de Darío Vivas al comando unitario de campaña, usted ratifica el sentir de los chavistas. Vamos con Darío a dar la batalla”, dijo el vicepresidente Rodríguez.