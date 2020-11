Maduro: hay que mejorar la cantidad y la calidad de los Clap

El ministro de Alimentación, M/G Leal Tellería presentó al primer mandatario el plan de regionalización y de fortalecimiento de la receta de los combos CLAP, aprovechando la capacidad productiva de cada región y los patrones de consumo de la población en cada estado, incluyendo productos propios que pudieran incrementar hasta en un 30% el valor calórico nutricional.

“Cada estado tiene rubros autóctonas, rubros que se ajustan a sus patrones de consumo local, es decir que cada estado pudiera tener una receta diferente, adecuada a su producción local, partiendo de la base del proyecto bandera nacional, manteniendo los mismos niveles nutricionales. El objetivo es incorporar y mejorar el contenido nutricional de la receta base de los Clap”, dijo el ministro.

Explicó que a través de la realización de unas pruebas pilotos realizadas, se comprobó que incorporando estos productos autóctonos de las localidades, el contenido nutricional se incrementa por lo menos en un 30% de los combos clip

“Es con las fuerzas internas productivas que podremos superar el bloqueo, definitivamente”, sentenció el ministro de Alimentación.

“La regionalización y el fortalecimiento de los combos CLAP es el camino, debemos mejorar la calidad, el contenido y la cantidad de los productos de los combos”, dijo el presidente Nicolás Maduro al momento de aprobar el proyecto presentado por el ministro Leal Tellería durante la jornada del miércoles productivo, donde el mandatario decretó el 12 de marzo como Día Nacional de la Alimentación.

Le inquirió al ministro de Agricultura, Castro Soteldo, la necesidad de producir para los CLAP. “Hay que complementar todo, meterlo por el tubo de los Clap, eso es puerto seguro, se garantiza por esa vía que llega al pueblo”.

Recordó que hace un año bloquearon los CLAP, pero ahora se entregan 7 millones de combos a todas las familias venezolanas

“La oposición no puede entender el milagro de la victoria Bolivariana ante tantos atentados, tenemos una Venezuela que lucha y resiste. Estamos comprometidos con nuestro pueblo, no habrá gobierno de derecha, no habrá imperialismo que nos detenga, por nuestra Patria damos nuestra vida”, dijo Maduro.

Nuestro pueblo organizado a podido sortear estos embates

Insistió a los ministros de alimentación M/G Leal Tellería y al de Agricultura, Castro Soteldo, que cuentan con todo el apoyo del gobierno nacional para ampliar y consolidar los procesos productivos y garantizar los insumos al pueblo venezolano que se encuentra en resistencia. “Yo soy un Presidente que abre caminos y alternativas para proteger al pueblo”, concluyó.