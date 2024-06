Maduro instruye construcción de ruta turística en barrio natal de Alí Primera

El presidente de la república Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó este martes la Casa Museo Alí Primera, en el municipio Los Taques, estado Falcón, sitio turístico e histórico que exhibe material legado por el cantor del pueblo, así como diferentes anécdotas y parte de la historia del emblemático artista venezolano.

El mandatario compartió con familiares y amigos del legendario cantautor y recorrió los espacios del recinto, donde apreció piezas de colección, registros históricos y manuscritos de Alí Primera, que forman parte del patrimonio de la historia de Paraguaná y de la obra del músico y compositor.

El presidente contó una anécdota inédita sobre su experiencia con el canto de Alí Primera, al que no pudo volver a escuchar desde el momento de su fallecimiento. “Desde el 16 de febrero de 1985 (fecha del accidente que cobró la vida del cantor) no pude volver a poner un disco de Alí… no podía aguantar la tristeza. En un país gobernado por gente tan mala, esa cuarta república… cuántas veces trataron de matar a Alí… Él mantenía nuestra esperanza y nuestro sueño, nos enseñó a amar a Bolívar desde la música”, dijo.

Agrupaciones culturales acompañaron la visita del presidente. Foto Prensa Presidencial

Prosiguió comentando que no pudo “volver a escuchar (nada de Alí), lo cuento y me estremezco… y pasaron los años y las luchas, y vino el 27 de febrero, y llegó una noche de un día, un acontecimiento histórico que cambió todo: 4 de febrero de 1992… y desde ese momento, en casa de un amigo donde me enconché, volví a escuchar a Alí, y no paré de llorar y llorar: Sangueo para el Regreso”.

“Y desde ese día, de manera mágica, volví a escuchar Alí Primera y no volví a llorar. Yo no sabía quién era Chávez, pero sentí que se cumplió la profecía de Alí. Regresó Bolívar y el sentimiento bolivariano”, dijo conmovido.

El presidente entregó un lote de instrumentos musicales a la Casa Museo Alí Primera, donde también opera una escuela de música que atiende a decenas de niños de esa comunidad y los educa en el folklore venezolano y la historia de Alí Primera.

El mandatario compartió la música del Cantor del Pueblo en compañía del Grupo Cunaviche y las interpretaciones de los Niños Cantores de Paraguaná, a quienes felicitó por sus actuaciones.

Reconstrucción del barrio como ruta turística nacional

El presidente giró la instrucción de que “este museo tenga más espacio, sea más grande, que tenga una emisora de radio, un estudio de grabación. Quiero en tiempo récord esa obra”. También instruyó que las Bricomiles reparen la escuela Alí Primera y la entreguen “nueva de paquete”.

Recordó la experiencia de San Agustín, en Caracas, donde se acondicionó el barrio El Afinque de Marín en honor al Grupo Madera, y ahora es una ruta turística en la capital.