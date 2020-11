Maradona la zurda tanto en la cancha como en la vida

Diego Armando Maradona no solo fue polémico dentro de las canchas del fútbol mundial, fuera de esos recintos repletos de aficionados que le seguían desde su natal Argentina, hasta España y en Nápoles Italia, también vieron a un Maradona muy activo en la política, esa que busca reivindicar a los más desposeídos; lo que algunos pudieran llamar la izquierda, así fue Diego Maradona, una figura en la política mundial.

Entre sus ídolos personales estaban Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara, cuyos rostros llevaba tatuados en su cuerpo. También el expresidente Hugo Chávez; al igual que conservó una amistad “sincera y de un amigo verdadero”, como el propio presidente, Nicolás Maduro, lo comentara este miércoles al conocer la trágica noticia.

“En Argentina sentía que tenía a un verdadero amigo”, expresó Maduro, quien más temprano escribió en su cuenta de Twitter, “querido e irreverente “Pelusa”, siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos”. Mensaje que acompañó con imágenes alusivas a los tantos momentos en los que visitó a Venezuela.

Maradona acompañó a la Revolución Bolivariana desde sus inicios, se recuerda su participación del astro en Mar del Plata, en la cumbre de los pueblos que estuvo presente a la par de la IV Cumbre de las Américas de 2005, en la que Chávez realizó su discurso contra el ALCA y por el ALBA ante una multitud heterogénea en el estadio mundialista.

“Me voy a la otra cumbre, voy a llevar las palabras de ustedes”, dijo Chávez, quien fue saludando uno a uno a los organizadores del acto con el que se repudió la presencia de George W. Bush. Es allí cuando invitó a Maradona a saludar al público. Lo llamó El Pibe de Oro. “Los quiero mucho. Argentina es digna, echemos a Bush”, fue el breve saludo de El 10, reseñó en aquel entonces página 12.

Al cumplir Chávez 7 años de fallecido, Maradona dedicó un IG en el que decía, “nunca te rendiste, luchaste hasta el último suspiro. A siete años de tu partida estás más presente que nunca. Hasta casa momento Comandante Hugo Chávez!!!”.

Maradona narra anécdota con Chávez en 2005 en acto con el presidente Maduro

Desde 1987, Maradona sostuvo una intensa relación de amistad con Fidel Castro, al cual lo consideró como un segundo padre, se recuerda una anécdota con Castro en la cual el mismo jugador le hizo un “regalo bien argentino”, pues incluía Mate, boleadoras y facón entre otras, Castro al ver que no tenía nada previsto que darla el “Pelusa”, le obsequió su chaqueta militar.

“Fidel me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban porque no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón”, dijo ‘El Diego’ tras la muerte de Fidel Castro.

Como dato curioso Maradona murió el mismo día en que se recordaba el fallecimiento de Castro hace 4 años, este miércoles 25 de noviembre.

Diego Maradona también mostró apoyo a ambas presidencias de, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner; así como al actual mandatario de la nación Argentina, Alberto Fernández.

Evo Morales recibió el respaldo solidario del “Pibe”, cuando éste fue víctima de un golpe de Estado el año pasado por la entonces presidenta de facto, Jeanine Áñez.

“El pueblo boliviano está sufriendo por un golpe de estado que obligó a dejar el gobierno a Evo (Morales), arriba Bolivia!!!”, escribió Maradona en su cuenta de Instagram.

Enemigo del “imperialismo yankee” no solo por aquella enfermera de Dallas que le “cortó las piernas”, sino porque su visión del mundo no le permitía apoyar al capitalismo.

“Creo en Chávez, yo soy chavista. Todo lo que Fidel hace, todo lo que Chávez hace, para mí es lo mejor”, dijo una vez. “Aquí se respira lucha y revolución. Gracias (Nicolás Maduro) por continuar con el legado del comandante eterno, Hugo Chávez”, sentenció ‘El Pelusa’ apenas en enero pasado; en octubre pasado, el líder venezolano le envió una carta de cumpleaños.