Moncada: Duque y Bolsonaro representan la mayor amenaza para Venezuela

Los presidentes de Colombia, Iván Duque; y de Brasil Jair Bolsonaro, representan la mayor amenazas para la paz y la estabilidad política y social de Venezuela, denunció este sábado el embajador Samuel Moncada, representante del país en las Naciones Unidas.

En sendos mensajes publicados en su cuenta en Twitter, el embajador hace un repaso histórico y actualizado de las actividades de injerencia de estos mandatarios contra la nación, que a su juicio, cuentan con el soporte (logística, dinero y falsas noticias) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Duque y Bolsonaro son los Trump de Colombia y Brasil», aseveró en la mencionada red.

1/ Trump es el peor Presidente de EEUU en 50 años. Un peligro para su pueblo y para el mundo. Duque y Bolsonaro son los Trump de Colombia y Brasil. Todos han demostrado que no les importa la vida de su pueblos y hoy representan la mayor amenaza para Venezuela. pic.twitter.com/ABZtNKl3M6 — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Asimismo, detalla a través de hilo de mensajes en la red social, que entre el trío Trump-Duque-Bolsonaro, al menos el primero está como el peor presidente de EE.UU. en 50 años, además en el contexto de la pandemia y las masacres (en el vecino país) hay una total desolación por parte de sus Gobiernos en la atención de la población. «Todos han demostrado que no les importa la vida de su pueblos», señaló Moncada.

En embajador que en el caso colombiano es elocuente, pues desde enero de este año, e realizaron ejercicios militares conjuntos de EE.UU., Colombia y Brasil en Colombia. «La fuerza multinacional practicó el asalto a “un aeródromo tomado por terroristas”. El embajador de EEUU señaló que la amenaza era Venezuela. ¡Se preparan para la agresión!», acotó.

2/ En enero 2020 se realizaron ejercicios militares conjuntos de EEUU, Colombia y Brasil en Colombia. La fuerza multinacional practicó el asalto a “un aeródromo tomado por terroristas”. El embajador de EEUU señaló que la amenaza era Venezuela. ¡Se preparan para la agresión! pic.twitter.com/xtZ4v3fgcu — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Reiteró la denuncia de que estas acciones es para preparar un ataque contra todo el pueblo venezolano. En ese contexto, prosiguió y escribió «En agosto 2020, Duque recibe a enviados de seguridad nacional de Trump y anuncian máxima presión contra Venezuela». Lo que denota tiempo después, un nuevo pote de humo de Duque, «acusar a Venezuela de compra de misiles iraníes para, supuestamente atacar a Colombia y, con ello tener la excusa para invadir al país».

3/ En agosto 2020, Duque recibe a enviados de seguridad nacional de Trump y anuncian máxima presión contra Venezuela. Primer resultado: Duque mintiendo sobre misiles iraníes en Venezuela y anunciando regreso de tropas de EEUU. Buscan excusa para el conflicto. pic.twitter.com/jWUgDlDwdS — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Duque, indaga Moncada, no solo se presta para una agresión sistemática contra Venezuela, si no también para permitir la violación de leyes, y sobre todo de la no injerencia en su propio país al aceptar el regreso de tropas de EE.UU., sin la necesaria autorización del Congreso.

«El desespero por cumplir con el plan de Trump lleva a Duque a violar la Constitución», lamentó.

4/ El desespero por cumplir con el plan de Trump lleva a Duque a violar la Constitución. Así permite el regreso de tropas de EEUU sin la necesaria autorización del Congreso. En agosto se decidió que la máxima presión contra Venezuela arrancaba en septiembre. pic.twitter.com/MSrhcP0mpQ — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Desde Washington, puntualizó el diplomático, ordenan el despliegue de aviones Hércules C-130J, “ejecutar operaciones de recuperación en aeródromos austeros”. La misma operación de ataque practicadas en enero como amenaza contra Venezuela, dijo, al tiempo que mandó una advertencia «Es el plan de Trump en desarrollo que no podemos ignorar».

5/ EEUU anuncia el despliegue de aviones Hércules C-130J. Sirven para “ejecutar operaciones de recuperación en aeródromos austeros”. El mismo tipo de operaciones de ataque practicadas en enero como amenaza contra Venezuela. Es el plan de Trump en desarrollo que no podemos ignorar pic.twitter.com/mwtWd9LqjX — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Brasil no se queda atrás

Bolsonaro acordó con Trump unirse a la presión contra Venezuela en marzo 2020; argumentó Moncada, con ese objeto cambió su doctrina militar. Brasil participó en ejercicios militares de enero y ejecutará en septiembre la “Operación Amazonía”.

¿Se trata de una casualidad o del plan de Trump?, se preguntó el embajador venezolano en la ONU.

6/ Bolsonaro acordó con Trump unirse a la presión contra Venezuela en marzo 2020; con ese objeto cambió su doctrina militar. Brasil participó en ejercicios militares de enero y ejecutará en septiembre la “Operación Amazonía”.



¿Se trata de una casualidad o del plan de Trump? pic.twitter.com/2sXdSL8ONG — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Un hecho que se debe recordar, detalló en la red, es el de noviembre 2109; el embajador de Colombia en EE.UU., predijo que Trump se metería en Venezuela “si iba mal en las elecciones”. Evento presidencial en noviembre de este año 2020, donde las las recientes encuestas no favorecen a Trump contra su rival demócrata, Joe Biden.

7/ En noviembre 2109, el embajador de Colombia en EEUU predijo que Trump se metería en Venezuela “si iba mal en las elecciones”. El embajador es un experto en organizar masacres en su propio país y trabaja para exportar su guerra a Venezuela. Se están cumpliendo las condiciones. https://t.co/YEr8cuH4jY — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Y ahora Estados Unidos como cabeza en la agresión continuada

«Trump desesperado recurre al conflicto dentro y fuera del país», aseguró, mientras que subrayó que si las elecciones fueran hoy las perdería y necesita una conmoción para ganarlas en noviembre.

8/ Trump desesperado recurre al conflicto dentro y fuera del país. Si las elecciones fueran hoy las perdería y necesita una conmoción para ganarlas en noviembre. Eso se conoce en la historia de EEUU como la “sorpresa de octubre”. Es un momento de peligro para el mundo entero. pic.twitter.com/HBYAsz9NCX — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) September 5, 2020

Desde hace semanas, Samuel Moncada viene denunciando una serie de eventos (propiciados desde plataformas tecnológicas), lo que él ha denominado, «Operación de desinformación en desarrollo», activada en Washington, Miami y Bogotá, expresó.

«Sus agentes se apresuran a saturar a los medios con fabricaciones que abran caminos a la agresión contra el pueblo venezolano», indicó.