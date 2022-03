Comercios se adaptan al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras

Este lunes inició la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) de acuerdo con la Gaceta Oficial N° 6.687, del 25 de febrero; que establece el cobro de una alícuota del 3% a los pagos que se realicen en una moneda diferente a la de circulación legal en el país, es decir el bolívar.

En este sentido, los comercios indicados como sujeto pasivo especial, destacaron el cobro del tributo, a través de publicaciones en redes y carteles a puerta de negocio. De manera que los usuarios tomaran sus previsiones al momento de realizar el pago.

Adicionalmente, se evidenció que existe un proceso de adaptación por parte de los comercios, puntualmente en la comprensión de la dinámica y la incorporación de la máquinas fiscales actualizadas que reflejen el arancel.

Empresas como Tealca y Seguros Caracas informaron a sus clientes la aplicación del cobro del IGTF sobre las facturas pagadas en divisas por ser contribuyentes especiales.

Entretanto, la cadena de comida rápida Arturo’s anunció que no recibirá divisas.

“Arturos’s de Venezuela informa a todos sus clientes y allegados que motivado a la incertidumbre generada por la aplicación de la nueva Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, nos vemos en la obligación de temporalmente suspender la recepción de divisas”, detalló la empresa en un comunicado, cuyo post en Instagram borró más tarde.

Poner orden

Orlando Camacho, segundo vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional explicó que existían muchas transacciones en divisas que no aportan dinero al fisco, mientras que cuando se realizan en bolívares si aportan, por lo que esta nueva norma viene a controlar estas transacciones «mixtas» que ocurren ahora en nuestra economía.

«Lo que se quiere es que estas transacciones aporten al gasto fiscal, lo que redundará en las mejoras de los servicios públicos y también aporten fundamentalmente al pago de salarios de los funcionarios públicos y de las pensiones, que es uno de los aspectos fundamentales que debe resolver el gobierno».

La Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras determina tres eslabones o tipo de tarifas:

1.- Si la transacción se realiza en bolívares, el porcentaje máximo que se puede pechar es 2% de todas las transacciones que se realicen en bolívares o en criptomonedas de Venezuela.

2.- La segunda alicuota establece un rango de 2 al 8%, y está referida a todas aquellas transacciones realizadas en divisas que estén bancarizadas, es decir, que aquellos que estén usando sus cuentas corrientes en divisas y quieran pagar a sus proveedores en divisas, pueden llegarse a tabular hasta un 8% por el tributo. La norma arrancó con el 3%. Este porcentaje lo determina el Ejecutivo -acota.

3.- El tercer eslabón está dirigido a aquellos que no están bancarizados, que no transan dentro del sistema financiero nacional, que se manejan con operaciones en efectivo o por ejemplo, pasarelas de pago o monederos digitales y que no sabemos quienes son, por cuanto el impuesto puede alcanzar un porcentaje de hasta 20%.

Camacho explicó que el objetivo de esta norma es que todo el que esté informal prefiera ir a la formalidad.

«Este monto de un máximo de 20% está hecho para los que quieran contrabandear, los que no quieran pasar por la figura jurídica del estado. Una persona que no factura, que transe todo en efectivo, en criptoactivos foráneos o a través de pasarelas de pago o monederos digitales como ATM, Binance,Paypal y no emite factura, no sabemos donde está. Entonces, se determinó este porcentaje de 20% porque se calcula que está dejando pagar 16% de IVA, el 3% de IGTF y los montos relativos a patentes por la actividad económica que está ejerciendo en un territorio.

Aseguró que la Ley del IGTF castiga a la informalidad, empuja pues a la bancarización de los comerciantes e impulsa el uso del bolívar “premiando” por decirlo así su uso, bajando el porcentaje del tributo. La ley hasta el momento solo determina el 3% como tope. Quien no emita factura y tiene una actividad comercial presunta, pudiera llegar a pecharse hasta con un 20%.