Conindustria estima que el salario mínimo promedia los $150

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, destacó que la Mesa Nacional de Diálogo Productivo, anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, estudiará los problemas de la industria venezolana a fin de resolverlos.

“La Mesa Nacional de Diálogo Productivo, permitirá resolver los problemas que afectan el rendimiento de las industrias venezolanas”, dijo.

Pisella dijo que este, propuesta por el presidente, Nicolás Maduro e impulsada por el ministro Hipólito Abreu desde el ministerio de Industrias, se viene trabajando desde hace tiempo, entre el sector privado y el Gobierno Nacional.

“Esta mesa se trata, apuntó el presidente de Conindustria, de un centro que articulará a varios ministerios, junto con la participación de las mesas regionales, en conjunto con gobernaciones, alcaldías y Poder Popular, para resolver los problemas que afectan el rendimiento de las industrias en el ámbito nacional”, dijo en un programa televisivo.

Comentó también que los problemas a solucionar tienen que ver con todo aquello que limita la producción industrial: el consumo, la política tributaria, el precio de los servicios públicos para las industrias, regreso del crédito bancario.

Finalmente dijo Pisella, que “había una distorsión o alejamiento entre la tasa cambiaria oficial y la no oficial, que no existe ahora, lo cual significa que el dinero que preste la banca, no va a parar a los mercados negros cambiarios y esto contribuirá con el aumento sostenido de la producción y fortalecerá a distintos sectores de nuestra economía diversificada”.

Salario mínimo promedia los 150$

En otra entrevista, Pisella resaltó, que la producción nacional ha mejorado y destacó que esa mejora permitió incrementar la remuneración de los trabajadores. «En el target de la pequeña industria logramos pasar de 130 dólares a 150 dólares de remuneración», comentó, citado por Unión Radio.

Sin embargo, advirtió que para mantener estas cifras es necesario aplicar «correctivos» a la economía venezolana.

En ese sentido, aseveró que en este momento las relaciones con las autoridades están «muy fluidas». «Todos estamos de acuerdo en lo que queremos hacer, el problema es el cómo», dijo.